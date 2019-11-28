Ünlü düşünür Mevlana, ölümünün 746'ncı yılında Konya'da anılacak. 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Şeb-i Arus için özel bir anma programı hazırlandı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, etkinlikle ilgili bilgi verdi:

"Ona layık bir anma töreni yaklaşık 82 yıldır devam ediyor. Kendisine her sene daha layık olmak üzere yürütülen çalışmalar kapsamında, Şeb-i Arus törenleri devam ediyor."

Bu seneki tema "vefa vakti" olacak. Tema, Mevlana'nın "Sevgide çekilen cefada binlerce vefa vardır” sözü ekseninde şekillendi.

Mevlana törenle anılacak

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar ise, şunları söyledi:

"2016’da birlik vakti, 2017’de kardeşlik vakti, 2018’de selam vakti temaları Mevlana'nın sözleri ve fikirler ile işlenmiş. Bu yıl ise yine onun eserlerinde özellikle yer tutan vefa sözcüğünün anlam evrenine uygun olarak, vefa vakti ana başlığı altında çeşitli etkinliklerden oluşan bir hafta hazırlandı."

Yurt içinden ve dışından binlerce ziyaretçinin katılacağı törenler için Konya'da hazırlıklar tamamlandı.

Bin 338 program gerçekleştirilecek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Atay, "Etkinlikler boyunca şehrimize gelecek herkesi Mevlana'nın misafirleri olarak görüyoruz. Onları Konya'ya yakışır bir şekilde ağırlayacağız" dedi.

Etkinlikler kapsamında 24 ana başlıkta bin 79 ayrı yerde bin 338 program gerçekleştirilecek.

En büyük ilgi yine Sema törenlerine olacak. Bu yılki etkinliklere 50 bin kişinin katılması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber