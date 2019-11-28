Gökhan Akkaya, Tekirdağ Sanayi Sitesi'ndeki dükkanına erken saatlerde gelerek yoğun bir iş temposuna başlıyor.

Burada hurdaya çıkmış, çürümeye yüz tutmuş araçları, yoğun ve titiz çalışma sonucunda off-road yarış arabasına çeviren Akkaya, işini büyük şevkle yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Gökhan Akkaya'nın off-road yarış arabalarına dönüştürdüğü araçlar, yurt içi ve yurt dışında nefes kesen yarışmalara katılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Araçların özellikle egzoz ve motor bölümlerinde önemli değişiklikler yapan Akkaya, arkadaşı Murat Öztürk ile 2005 yılında bu işe başladıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin birçok yerinden off-road tutkunlarının kendilerini arayıp arabalar hakkında bilgi aldığını anlatan Akkaya, "Çürümeye yüz tutmuş araçlara, güçlü ekipmanlarla yeniden hayat kazandırıyoruz. İşe yaramayan bir nesneyi değerlendirmiş oluyoruz. Daha önce arkadaşım tornacılık yapıyordu, ben de egzoz imalatçılığı yapıyordum. Bu işi çok sevdik, değer verdik. O günden bu yana titiz çalışmalarla işlerimizi yürütüyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Ne isteniyorsa ona göre aracı donatıyoruz"

Akkaya, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki off-road etkinliklerine katıldığını, amacının Avrupa'ya açılmak olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Off-road yarış arabalarının güçlü olmasıyla öne çıktığını, ekonomik değerlerinin de kullanılan ekipmana göre değiştiğini vurgulayan Akkaya, şöyle konuştu:

"Yarış arabası yapmak biraz isteğe bağlı. Aracı, kullanacak kişinin aradığı özelliklere göre yapıyoruz. Yani ne talep ediliyor ne isteniyorsa ona göre aracı donatıyoruz. Bu yarış arabalarının ekipmanlarında sınır yok. Her aracın kombinasyonu bambaşka. Kişi burada neyi seviyor? Hızı mı, gücü mü? Biz bu taleplere göre aracı yapıyoruz. Fiyatları da bu talebe göre değişiyor."

Kaynak: AA