Trafik kazası nedeniyle 26 yıldır tekerlekli sandalye üzerinde hayatını sürdüren milli okçu Naci Yenier, engeline takılmadan gönül verdiği okçuluk sporunda yeni madalyalar kazanmak için memur olarak görev yaptığı Anadolu Adalet Sarayı'nda kendisi için oluşturulan alanda her gün ok atarak antrenman yapıyor.

Adana'da 1965 yılında dünyaya gelen Naci Yenier, gençlik yıllarında geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle omurilik felci oldu. Bu nedenle 26 yıldır tekerlekli sandalye kullanan Yenier, engeline takılmadan hayatı yaşamayı seçti.

Yenier, 48 yaşından sonra yarım bıraktığı lise eğitimini tamamladı ve üniversiteyi de kazanarak gazetecilik okudu.

Kendisi gibi engellilere örnek olacak bir başarı hikayesi sergileyen Yenier, yılmayarak girdiği KPSS'den de başarılı çıktı ve 2013 yılında Anadolu Adalet Sarayı'na memur olarak atandı.

[Fotoğraf: AA Milli Okçu Naci Yener]

Aynı yıllarda okçuluk sporuna da merak salan Yenier, tüm engellerini aşarak 6 yıldır uğraştığı okçuluk sporunda dünya şampiyonluğu da dahil birçok başarıya imza atarak Türkiye'nin milli gururu oldu.

Aynı zamanda Anadolu Adalet Sarayı'nda memur olarak görev yapan Yenier'in başarısı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının da takdirini topladı.

Kendisine adliyede bir yer tahsis edilen Yenier, her gün mesai saatlerinde adliyeye gelerek bu alanda ok atıyor ve burada bulunan aletlerle günlük egzersizlerini yapıyor.

[Fotoğraf: AA Milli Okçu Naci Yener]

"Başarımın en büyük sebebi bu imkan"

Yenier, 29 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olduğunu ve yaklaşık 26 yıldır tekerlekli sandalye kullandığını söyledi.

Okçuluğu eşi ile birlikte bir otelin animasyon etkinliğinde tanıdığını anlatan Yenier, "Orada bir hoca çok başarılı olduğumu, çok güzel attığımı söyledi. Onun teşviki ile İstanbul'a gelir gelmez kendime bir kulüp aradım. Marmara Okçuluk Spor Kulübü'nde okçuluk hayatıma başladım" dedi.

Yenier, 2013 yılında başladığı okçuluk sporunda, 4 Türkiye şampiyonluğu, bir ikincilik, bir üçüncülük, 2 takım dünya şampiyonluğu, 3 dünya rekoru, Avrupa bireysel üçüncülüğü ve dünya kupası bireysel ikinciliği olduğunu, 2016 paralimpik oyunlarının seçmesinde birinciliği bulunduğunu ve Paralimpik oyunlarında da beşincilik elde ettiğini anlattı.

Naci Yenier, adliyede ilk zamanlarda her gün mesaiye gelip çalıştığını, mesai dışı zamanlarda da ok atarak antrenman yaptığını belirterek, "Tabii bu ağır oluyordu ama başarımda bunun büyük etkisi var. Hiçbir zaman işimi engel göstermedim. Başsavcımız sağ olsun burada çalışmama müsaade etti. 'Gün içinde adliyede çalışacak personel bulunur.' dediler. 'Sen ülkeye böyle daha faydalısın.' dedikleri için de artık hafta için her gün geliyorum ve akşama kadar okumu atıyorum. Uluslararası alandaki başarımda en büyük etken de budur" diye konuştu.

Okçuluk sporunda günlük 300-400 ok atılması halinde başarılı olunacağını kaydeden Yenier, "Bu şekilde hem mesai hem antrenman yapmak çok zor. Onun için Başsavcımdan izin istedim. Onlar da adliyenin sığınağında çok güzel bir yer dizayn etti. Başarımın en büyük sebebi bu imkan" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

"Engellilerin yapamayacağı hiç bir şey yok"

Naci Yenier, adliyede kendisi için oluşturulan alanda günlük bir saate yakın egzersiz yaptığını, daha sonra da mesai bitimine kadar ok atışı gerçekleştirdiğini söyledi.

Yarışmalardan arta kalan zamanda adliye personeline 2 kez okçuluk kursu da verdiğini ifade eden Yenier, isteyen personele kurs verebileceğini anlattı.

Yenier, 2008 yılında eşi Serap Yenier ile tanıştıktan sonra İstanbul'a geldiğini anlatarak, şunları söyledi:

"O zaman lise birden terktim. Hemen açık öğretim lisesine kayıt oldum ve 5 yıl sonra da İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Engellilerin yapamayacağı hiç bir şey yok. Sadece kafasındaki engeli, 'Yapamam.' kelimesini beyninden kaldırırsa yapamayacağı hiç bir şey yok. Okçulukla tanıştığımda benim sol kolum 5 ayrı yerinden kırıktı ve çok zayıftı. Ama ben 'Yapamam.' demedim. Sol kolumu 1-2 yıl güçlendirdim ve başardım. Okçuluk sporu bir engelliye ya da bir insana ne katar derseniz, ben daha önceleri tekerlekli sandalye ile yatağa ya da arabama transfer olurken birilerinden yardım istiyordum. Şimdi bütün kişisel ihtiyaçlarımı bu okçuluk sporunun bana verdiği güç sayesinde tek başıma karşılayabiliyorum. Bir engellinin herhangi bir branşta bir spor yapması şart."

Milli sporcu Naci Yenier, başarılı olmasında eşi Serap Yenier'in çok büyük katkısı olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Hedefi Avrupa şampiyonasından da birinci çıkmak

Naci Yenier, 2020'nin Nisan ayında İtalya'da yapılacak Avrupa şampiyonasına katılmak için her gün çalıştığını ve ayın 15 günü de Antalya'da bulunan kampa gittiğini ifade ederek, hedefinin buradan da başarılı çıkmak olduğunu aktardı.

Şampiyona için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını anlatan Yenier, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fakat yine de yeterli gelmiyor. Amatör sporların en büyük sorunu maddiyat. Malzemeler çok pahalı biz bunlara yetişemiyoruz ama yine de almaya çalışıyoruz. Ama yurt dışındaki arkadaşların hepsinin hemen hemen bir sponsoru var. Her yıl malzemeleri sıfırdan alınıyor. Biz 5-6 yıllık malzemelerle bunlarla yarışmaya çalışıyoruz. Buna rağmen başarılıyız ama çok daha başarılı olmamız için büyük firmaların bu amatör sporlardaki milli takımdaki sporculara sponsor olması gerekir. Malzeme desteği vermesi gerekir. Fakat Türkiye'deki sponsorluk konusu çok zayıf. Ben buradan sesleniyorum. Lütfen bizlere yardım edin."

[Fotoğraf: AA]

