Nuri Bilge Ceylan ödülünü almak için Saraybosna'ya gitti

Bu akşam açılışı yapılacak 24. Saraybosna Film Festivali'ne katılmak için aynı uçakla Saraybosna'ya gelen Cannes ödüllü ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan ile İranlı meslektaşı Asgar Ferhadi, havalimanında samimi bir şekilde sohbet etti.

"Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"

Bu yılki festivalin öne çıkan ismi Nuri Bilge Ceylan, "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü alacak.

Asgar Ferhadi ise festivalin juri başkanlığını yürütecek.

Festivalde 56 ülkeden 266 film gösterilecek

Avrupa'nın en önemli film festivallerinden bir olarak kabul edilen Saraybosna Film Festivali'nde bu yıl rekor katılımla 56 ülkeden 266 film gösterilecek.

Kaynak: AA