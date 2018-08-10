Görme engellilerin "Homeros" buluşması

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Turhan İçli, Troya Antik Şehri'nin destanını yazdığı ve görme engelli olduğu kabul edilen ozan Homeros anısına Türkiye Körler Federasyonu ile Çanakkale Valiliği iş birliğiyle 13-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek "Homeros Okumaları" etkinliğinde 20'nin üzerinde ülkeden görme engellinin bir araya geleceğini söyledi.

Görme engellilerin barış, dayanışma gibi kardeşlik mesajlarını "Homeros Okumaları" aracılığıyla dünyaya ileteceğini ifade eden İçli, aynı zamanda yurt dışından gelecek görme engellileri Türkiye'nin güzellikleriyle buluşturmak istediklerini belirtti.

Dünyanın çeşitli ülkelerini bizzat dolaştıklarını ve Dünya Körler Birliği'ne bağlı üyeleri Türkiye'ye davet ettiklerini anlatan İçli, yaklaşık 125 yabancı konuğu ağırlayacaklarını dile getirdi.

Farklı ülkelerden katılımcılar yer alacak

Etkinliğin birincisini düzenleyeceklerini söyleyen İçli, şunları kaydetti:

"Program 14 Ağustos akşamı başlayacak. 'Homeros Okumaları' etkinliğinde her ülkeden görme engelli, İlyada'dan bir pasajı kendi dilinde okuyacak. Bunlar aynı anda İngilizce ve Türkçeye çevirilecek.

15 Ağustos'ta ise 18 Mart Çanakkale Üniversitesi'nde bir panel gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin yanı sıra Japonya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Yeni Zelanda'dan konuşmacılar olacak. Panelde dünyada ve Türkiye'de körlerin durumu değerlendirilecek. Panel sonrasında hazırlayacağımız bildirge taslağı görüşmeye açılacak. Çeşitli ülkelerden gelen temsilciler görüşlerini sunacak."

İçli, dünya çapında ilk defa görme engelli örgütlerini bir çatı altına toplayan etkinliğe imza atacaklarına işaret ederek, önümüzdeki yıllarda bu etkinliği devam ettirmeye çalışacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA