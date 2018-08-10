Antik kentteki Yelli Camii ayağa kaldırılacak

Muğla Beçin Antik Kenti'nde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de alınan kale ve çevresinde Prof. Dr. Kadir Pektaş başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları, bu yıl haziran ayında başladı.

Pek çok medrese, hamam, cami, han, türbe kalıntısı bulunan antik kentten bugüne kadar gelen yapılar arasında Bizans şapeli, Menteşeoğulları döneminden Karapaşa Medresesi, Ahmet Gazi Medresesi, Orhan Bey Camii, Bey Konağı, Bey Hamamı, Kızılhan, Yelli Camii ve Medresesi ile bir türbe yer alıyor.

Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, bu yılki çalışmalarda, yapıların restorasyon ve konservasyonunun gerçekleştirilip koruma faaliyetlerine ağırlık verileceğini, birçok noktada kazı çalışmaları da yapılacağını söyledi.

Pektaş, antik kentteki Kepez mevkisi Yelli Külliyesi içinde yer alan tek kubbeli bir harim ve iki çapraz tonoz örtülü son cemaat yerinden oluşan caminin, bölgede son dönemde yaşanan depremlerin de etkisiyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

15. yüzyıldan kalan Kepez mevkisindeki Yelli Camii'nde restorasyon projesi kapsamında çalışma yürüttüklerini belirten Pektaş, "Caminin doğu ve batı tarafındaki alanlarda kazı çalışması yapılıyor ayrıca caminin restorasyonu için kazı başkanlığımız tarafından askı projesi hazırlandı. Bu proje Rölöve Anıtlar Müdürlüğüne ve Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğüne gönderildi" dedi.

Cami etrafındaki mezarlar

Yıkılma tehlikesi bulunan caminin askıya alındıktan sonra güvenliğinin tamamen sağlanıp iç mekandaki çalışmalara ve restorasyona başlanacağına işaret eden Pektaş, "Bu amaçla da şu an cami etrafında kazı yapılmakta. Kazı çalışmalarında çevre duvarlarıyla kuşatılmış mezar alanları ve farklı katmanlarda mezarlar bulundu. Bunların neredeyse tamamı 14. ve 15. yüzyıla tarihlendirebiliriz" diye konuştu.

Caminin kentteki önemli yapılardan biri olduğunu ve korunması gerektiğini anlatan Pektaş, şöyle devam etti:

"Beçin kazı başkanlığı tarafından restorasyonu yapılacak Yelli Camii surların dışında ayrı bir mahalle oluşturma amaçlı inşa edilen külliyenin yapısını oluşturmakta ve en önemli yapısı. Burada camiden başka medrese ve hamam da var. Caminin 15. yüzyılda şehrin Osmanlı hakimiyetine geçtikten sonra inşa edildiğini düşünüyoruz çünkü surların çok dışında.

Tek kubbeli iki göz son cemaat yeri olan tuğla kubbesi ve kesme taş köşe malzemeleriyle erken Osmanlı döneminin önemli bir yapısı. Geçen yıl yaşanan Bodrum merkezli depremlerden sonra daha kritik seviyeye ulaşan statik sorunu üzerine bu sene restorasyon projesine başlanacak. Tamamlanması durumunda bir yapı daha ayağa kaldırılarak kültür turizmine kazandırılmış olacak."

Pektaş, Beçin Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarının kasım ayı sonuna kadar süreceğini dile getirdi.

Kaynak: AA