Müzeye dönüştürülen eski kilise binası 30 yıldır tarihe ev sahipliği yapıyor

Giresun'da yaşayan Rumlar tarafından 1850'lerde inşa edilen ve Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi sonrasına kadar kilise, yaklaşık 20 yıl kadar da cezaevi olarak kullanılan tarihi bina, günümüzde müze olarak hizmet veriyor.

Birçok medeniyetten eserler yer alıyor

Müzede Hititlerden Frigyalılara, Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetten eserler yer alıyor. Mitolojik hikayeleriyle ön plana çıkan Giresun Adası'nda yapılan kazılarda bulunan eserlerden bazıları da Giresun Müzesinde sergileniyor.

Giresun Müze Müdürü Hulusi Güleç, binanın 1850-1860 arasında yapılan bir kilise olduğunu söyledi.

Kilisenin Giresun'da 1924'e kadar yaşayan Rumlara hizmet verdiğini anlatan Güleç, mübadele sonrası boş kalan binanın 1948'e kadar bazı tahribatlara uğradığını belirtti.

1948-1967 arasında cezaevi olarak kullanılan bina yeni cezaevinin yapılmasıyla 1982'ye kadar boş kaldı.

Bina 1988'de müze olarak yeniden açıldı

Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan binanın 1982'de restorasyonuna başlandığını ve 1988'de müze olarak açıldığını belirten Hulusi Güleç, şu bilgileri verdi:

"Müzemiz içerisinde gerek bu bölgeden gerekse Karadeniz'in diğer illerinden getirilen yaklaşık 12 bin eser yer alıyor. Tunç Çağı dediğimiz milattan önce 3 binli yıllardan Osmanlı'nın son dönemine kadar eserler, Hitit, Roma, Frigya, Bizans, dönemine ait eserler, Urartu ve Selçuklu eserleri var. Müzede toplam 12 bin eser bulunuyor, teşhir alanı biraz küçük olduğu için tamamını sergileyemiyoruz. Zaman zaman vitrinlerde eserleri de değiştirip sirkülasyon yapıyoruz."

Mitolojik Giresun Adası'na özel vitrin

Müzede bir vitrinde, Giresun Adası'ndan çıkan eserleri teşhir ettiklerini anlatan Hulusi Güleç, "O dönemlere ait çeşitli sikkeler, hokka divit takımı dediğimiz bronzdan yapılmış eser, ahşaplar, bol miktarda mozaik parçaları ele geçti. Bunları şu anda müzemizde sergiliyoruz" dedi.

Müze Müdürü Hulusi Güleç, son yıllarda müzenin ziyaretçi sayısında artış yaşandığını, bunun sebeplerinden birinin müzenin ücretsiz ziyaret edilebilmesi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA