  • 24 EKIM 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.705
    EURO 6.514
  • BIST 93291.9
    ALTIN 225.731
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kars'ta sonbaharın doğal güzellikleri fotoğraflandı

Kars'ta sonbaharın doğal güzellikleri fotoğraflandı

Kars'ta sonbahar mevsimiyle doğada renk cümbüşü yaşanıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Karsta sonbaharın doğal güzellikleri fotoğraflandı

Kars'ta sonbahar mevsiminin ağaçlardaki yaprakları sarartmasıyla renkli manzaralar oluştu.

Özellikle Sarıkamış ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere, Karanlık Dere ve Keklik Vadisi'nde bulunan Ördek Gölü, Küçük Şelale ve sarıçam ormanları içinde sarı, yeşil ile kızıl tonlara bürünmüş kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Fotoğraf sanatçıları da bu doğal güzellikleri görüntülemeye çalıştı.

Ördek Gölü'nde yabani yeşilbaş ördeklerin sonbaharın keyfini yaşaması fotoğraflara yansıdı. 

Kaynak: AA 

Etiketler: sonhabar, Kars, fotoğraf
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER