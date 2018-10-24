Kars'ta sonbaharın doğal güzellikleri fotoğraflandı

Kars'ta sonbahar mevsiminin ağaçlardaki yaprakları sarartmasıyla renkli manzaralar oluştu.

Özellikle Sarıkamış ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere, Karanlık Dere ve Keklik Vadisi'nde bulunan Ördek Gölü, Küçük Şelale ve sarıçam ormanları içinde sarı, yeşil ile kızıl tonlara bürünmüş kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Fotoğraf sanatçıları da bu doğal güzellikleri görüntülemeye çalıştı.

Ördek Gölü'nde yabani yeşilbaş ördeklerin sonbaharın keyfini yaşaması fotoğraflara yansıdı.

Kaynak: AA