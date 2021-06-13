Müze-i Hümayun, yani bugünkü adıyla İstanbul Arkeoloji Müzesi 130 yıl önce açıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bu günü kutladı.

Altun, paylaşımında, “II. Abdülhamid’in vizyonu ve desteğiyle ilk olarak "Müze-i Hümayun” adıyla kurulan İstanbul Arkeoloji Müzesi 130 yıl önce bugün açıldı. Bu vesileyle vatanseverlik ve vefa duygusuyla çalışan tüm müzecilerimize saygıyla…” ifadelerini kullandı.