Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 16:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Müze-i Hümayun 130 yaşında
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin 130. yaşını kutladı. Altun, müzenin, 2. Abdülhamit'in vizyonu ve desteğiyle kurulduğunu vurguladı
Müze-i Hümayun, yani bugünkü adıyla İstanbul Arkeoloji Müzesi 130 yıl önce açıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bu günü kutladı.
Altun, paylaşımında, “II. Abdülhamid’in vizyonu ve desteğiyle ilk olarak "Müze-i Hümayun” adıyla kurulan İstanbul Arkeoloji Müzesi 130 yıl önce bugün açıldı. Bu vesileyle vatanseverlik ve vefa duygusuyla çalışan tüm müzecilerimize saygıyla…” ifadelerini kullandı.
II. Abdülhamid’in vizyonu ve desteğiyle ilk olarak "Müze-i Hümayun” adıyla kurulan İstanbul Arkeoloji Müzesi 130 yıl önce bugün açıldı.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 13, 2021
Bu vesileyle vatanseverlik ve vefa duygusuyla çalışan tüm müzecilerimize saygıyla… pic.twitter.com/HxzekpIFtL
Etiketler: Fahrettin Altun
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