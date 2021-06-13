Türk aşçılar sadece Ege Bölgesi'nde yetişen ve ihraç edilen gıda ürünlerini kullanarak yemek tarifleri veriyor.

Proje Ege İhracatçı Birliklerine ait. Proje ortakları ise İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Amerika Las Vegas Üniversitesi.

Çevrim içi eğitimde 2 üniversitenin aşçıları karşı karşıya geliyor. Konu Türk yemekleri.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Eğitmen Şefi Ece Şener Aslay, "Bazı ürün gruplarını tanıtmayı biz çok istiyoruz örneğin, baharatlarımız, aromatik otlar, tahıllar bakliyat grubu. Türk mutfağından zeytinyağlılar var, pilavlar var, bazı balık yemekleri var pilaki gibi hızlı teknikleri kullanabileceğiz ürünler var" dedi.

"İşbirliği yapabilme şansı bizim için çok önemli"

Eğitimle Türk kültürü ile Ege Bölgesinde yetişen gıda ürünleri tanıtılıyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yüksekokul Müdürü Dr. Betül Öztürk, projenin detaylarını şöyle anlattı:

"Las Vegas Üniversitesi aslında turizm endüstrisinde eğitim veren dünyada ilk 2 üniversiteden biri. O üniversiteyle işbirliği yapabilme şansı bizim için çok önemli çünkü dünyanın en iyi otellerine eğitim vererek eleman yetiştiren bir üniversiteyle çalışıyorsunuz. Bizim bu hazırladığımız eğitim müfredatı üniversitenin kendi derslerinde paylaşılıp öğrencilere göstereceği kadar o bölgede bulunan otellerin şefleriye de paylaşılacak."

Eğitim programını Ticaret Bakanlığı da destekliyor.

5 yıl sürecek proje kapsamında, Türk yemeklerinin tarihsel gelişimi, ürünlerin besin değerleri ve yetiştirildikleri coğrafyanın özellikleri de anlatılıyor.