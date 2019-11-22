2015 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin bu yılki adresi Tokyo oldu. Her yıl dünyada milyonlarca kişinin takip ettiği 8. Asya-Pasifik Şarkı Festivali’ne 11 ülke katıldı.

Türkiye adına pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal festival için Aya Benzer şarkısını yeniden düzenleyerek seslendirdi.

Türkiye'yi temsilen Japonya'da bulunan Mustafa Sandal, festival öncesinde TRT Haber'e konuştu.

Sandal, "İlk defa Japonya'da Tokyo'ya geliyorum. Oldukça ilginç ama aslında fark etmiyor kalp her yerde kalp, müzik keyfi de her yerde müzik keyfi. Biz insanların kalbine müzik sayesinde dokunmaya çalışıyoruz." dedi.

Türkiye’yi temsil etmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Sandal, "Bir müzik festivali bölgede ciddi karşılığı olan bir festival bizim TRT’miz için de kıymeti olan bir festival. Ben hani bize en yakışır biçimde hem kendi adıma hem ülkem adına temsil etmeyi düşünüyorum, inşallah da öyle olur." ifadelerini kullandı.

Hindistan’ı temsil eden film müzikleri bestecisi A.R. Rahman, Altın Küre, BAFTA, OSCAR sahibi olmasıyla da festivalde öne çıkan ismlerindendi.

İslamiyeti seçerek Müslüman olan sanatçının tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.

Kazakistan adına ise 25 yaşındaki Dimash Kudaibergen sahne aldı. 6 oktavlık sesiyle ABU’ya damga vurdu.

Hindistan'ı temsil eden dünyaca ünlü film müzikleri bestecisi A. Rahman ve Kazakistan adına katılan Dimaş Kudaibergen'in de aralarında bulunduğu birçok ülkeden sanatçılar, müzik ziyafeti sundu.

Kaynak: TRT Haber