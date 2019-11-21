Kültür Sanat
TRT İzmir Radyosundan Çoksesli Çocuk Korosu Konseri21 Kasım 2019 Perşembe 17:18 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 17:42
TRT İzmir Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle konser verdi.
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle TRT İzmir Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu konser verdi. Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkez'inde düzenlenen konserde çocuklar şef Müge Özel yönetiminde sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.
Koro üyeleri bu özel günde, kendi seçtikleri kitap ve oyuncakları Siirt merkez ve Eruh’taki ihtiyacı olan çocuklara gönderdi.
Kaynak: AA
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