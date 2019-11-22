Mersin'in Kumkuyu Mahallesi'ndeki Akkale Antik Kenti'nde yürütülen kazılar, 3 yıldır devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Mersin Müzesi ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu’nun bilimsel danışmanlığını yaptığı kazılarda ortaya çıkarılan hamam, büyük heyecan yarattı.

[Fotoğraf: AA]

Aydınoğlu, hamamın Geç Antik dönemden bugüne kadar korunmuş az sayıdaki eserden biri olduğunu vurguladı. Etkileyici bir yapının ortaya çıkarıldığını aktaran Aydınoğlu, şöyle konuştu:

"Yerleşimdeki konaklama mekanı, hamam, sarnıçlar ve depolar gibi yapılarla Akkale'nin, deniz ticareti yapan gemiciler için bir konaklama ve ihtiyaçlarını karşılama merkezi olarak faaliyet gösterdiği görülüyor. Hamamın milattan sonra 4 ile 7. yüzyıl arasında yapıldığını tahmin ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Aydınoğlu, geçmişte deniz ticaretinin önemli duraklarından birinin Akkale olduğunu belirterek, "Akkale'ye gelen gemilerin mürettebatı, limana yanaşıp ikmallerini yaptıktan sonra banyo ihtiyaçlarını burada gideriyorlardı. Antik hamamda, soğuk ve sıcak su kanalları ile halk arasında göbek taşı denilen yapıların, dinlenme alanlarının ortaya çıkarılmasını hedefliyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA