Konya'da, önceki yıllarda 7-17 Aralık tarihlerinde yapılan Hazreti Mevlana'yı anma törenlerinde bu yıl yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla kısıtlamaya gidildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, anma törenlerinin COVID-19 salgını dolayısıyla sadece 7 Aralık Pazartesi ve 17 Aralık Perşembe günleri yapılacak.

Bu yıl yine anma törenlerinin teması 'İhsan Vakti' olarak belirlendi. Anma törenlerinde, daha önceki yıllarda yapılan yürüyüş Nevbe Merasimi, Türbe önü buluşmaları, Bana Sor, sergi, konferans, konser, panel, tiyatro gibi sahne, salon ve açık alan etkinliklerine yer verilmeyecek.

Sadece Mevlevi Ayin-i Şerif'i icra edilecek

Yeni tip koronavirüs kapsamında kültürel-sanatsal etkinliklere getirilen kriterlere uygun olarak yapılacak 747. Vuslat Yıldönümü Törenlerinde, sadece Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Mevlevi Ayin-i Şerif'ini icra edecek.

Daha önceki yıllarda yapılan Tasavvuf Müziği Konseri ile Mesnevi Sohbeti de Törenlerde yer almayacak.

Mevlevi Ayin-i Şerif’inin icra edileceği Mevlâna Kültür Merkezi'ne, salon kapasitesinin beşte biri oranında seyirci alınacak. Seyirciler, salona HES Kodu ile giriş yapacak.

Toplamda 1200 kişi katılabilecek

Daha önceki yıllarda ülke içinden ve dışından yerli ve yabancı binlerce kişinin katıldığı anma törenlerine bu yıl sadece iki program için toplamda 1200 kişi katılabilecek.

Törenin biletleri, "http://ebilet.konyakultur.gov.tr" adresinden temin edilebiliyor.

Törenler dijital platformlardan da yayınlanacak.

Mevlana'nın öldüğü gün 'Şeb-i Arus' olarak kabul edildi

30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273 tarihinde Konya'da vefat etti.

Mevlana, ölüm gününü yeniden doğuş, sevdiğine yani Allah'ına kavuşmak olarak kabul ediyordu.

Öldüğü güne 'düğün gecesi' anlamına gelen 'Şeb-i Arus' dediği içinde Mevlevilikte, Mevlana'nın öldüğü gün 'Şeb-i Arus' olarak kabul edildi.

Mevlana'nın ölüm yıl dönümlerinde 'Vuslat' (Sevgiliye kavuşma) törenleri yapılıyor. Her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasındaki törenlerde, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaya gidildi.