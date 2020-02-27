Şair-yazar Mehmet Ragıp Karcı, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde 75 yaşında hayatını kaybetti. Karcı'nın cenazesi, Ankara Karşıyaka Mezarlığında kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Ragıp Karcı kimdir?

1945 yılında Siverek'te doğdu. İlk ve ortaokulu Siverek'te okudu. Erzincan Askeri Lisesi'nde başladığı lise öğrenimini, Ziya Gökalp Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden yüksek öğrenim gördü. TRT'de kamera asistanlığı yaptı. Stüdyo kamera servisinde görev yaptıktan sonra yapımcı-yönetmen olarak Eğitim-Kültür Programları Müdürlüğü'nde çalıştı ve bu görevindeyken emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra valiliklere, Kültür Bakanlığı'na belgeseller hazırladı.

Şiir ve şiir yazılarını Mavera, Kayıtlar, Edebiyat ve Dergah gibi dergilerde yayımladı. İlk kitabı "Yeni Bir Sevda Süleymânı" 1986'da yayımlandı. 1988-2006 arasında yayımladığı tüm şiirleri 2016'da "Tut Elimden Düşmeyelim" adlı kitapta topladı. Bu kitap ile 2016 yılında şiir dalında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü'ne değer bulundu.

Kitapları

Yeni Bir Sevda Süleymanı (1986)

Bir Başkasının Kitabı (1996)

Yakarış Temrinleri (2006)

Tut Elimden Düşmeyelim (2016)

Belgeselleri

Dört Mevsim Ilgaz (1995)

Ardanuç (1995)

Kaçkar (1996)

Yusufeli İçin Methiye (1998)

Ödülleri

2016 Türkiye Yazarlar Birliği Şiir Ödülü (Tut Elimden Düşmeyelim kitabı ile)