Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Filistin Araştırmaları İmar ve Dayanışma Derneği (Filistin Platformu) ve İstanbul Ticaret Odasının (İTO) girişimleriyle hazırlanan "Osmanlı Filistini Yer İsimleri Kılavuzu ve Atlası (1516-1917)" adlı kitabın tanıtımı, İTO’nun Eminönü’deki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Toplantıya ev sahipliği yapan İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Filistin topraklarında Osmanlı İmparatorluğu hakimiyeti boyunca tam 400 yıl barış ve huzur içinde yaşandığını vurguladı.

"Filistin topraklarının esas sahipleri kim?"

Kurulay, İTO olarak "Osmanlı Filistin'i Yer İsimleri Kılavuzu ve Atlası” adlı çalışmayı yayınlayarak, sadece tarihe ve yakın geçmişe değil, geleceğe de ışık tutmuş olduklarını belirtti.

"Filistin’in sadece yerleşim yerleriyle değil, tarihsel haritalarıyla da zihnimize nakşedilmesini önemsiyoruz. Çünkü, harita aynı zamanda tapu senedi demek. Bu eser ile aynı zamanda Orta Doğu ve dünya barışının tesisi için adaletli bir çözüme kavuşturulması gereken Filistin sorununun halline de ilmi bir katkı sunmuş oluyoruz. Çünkü bu eser, Filistin’deki eski yerleşim yerlerinin bulunması ve mülkiyet sorunlarının çözülmesi için önemli bir kaynak olacaktır. Yani Filistin topraklarının esas sahipleri kim? Bu kitap bütün dünyaya bunu gösterecek."

Kuralay, "Filistin’in en ücra köşesinde yaşayanların çektiği sıkıntıdan bile bize bir pay düştüğünün farkındayız. Filistin’in gerçek sahiplerine kavuşacağı bir geleceği umutla beklemek, bunun için çabalamak anlamına geldiğini düşünüyoruz" dedi.

Filistin'den 200 öğrenciye burs

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ise, kitabın 2014’ten bu yana Filistin Araştırmaları İmar ve Dayanışma Derneği ile birlikte yürütülen Osmanlı Arşivlerinde Filistin Belgeleri Projesi’nin bir parçası olduğunu belirtti. Eren, bu kitapla amaçlananın Filistin çekişmesinin hakça sona ermesine yardımcı olacak belgeleri gün yüzüne çıkarmak olduğunu söyledi.

[YTB Başkanı Abdullah Eren / Fotoğraf: AA]

Kitabın, Osmanlıların bölgeye hakim olduğu yıllardan başlayarak çizilmiş muhtelif haritalarla, gerek tarih araştırmacılarına gerekse konunun ilgililerine rehberlik ettiğini anlatan Eren, şöyle konuştu:

"Çalışma ile günümüz Filistin sınırlarının ötesindeki Osmanlı Filistini coğrafyasında sancak, kaza, nahiye ve benzeri yer isimleri tespit edilip tahrir defterleri incelenerek listeler halinde sunuluyor."

Eren, YTB olarak Filistin'e yönelik gerekli kültürel ve maddi desteklerin eksiksiz şekilde sürdürüldüğünü, ayrıca Filistin'den 200 kadar öğrenciye burs verildiğini söyledi.

Arşivlerden yararlanıldı

Kitabın editörü Dr. Bekir Cantemir, kitapta sunulan haritaların büyük kısmının 18 ve 19'uncu yüzyıldan elde edilebilen belgelerden derlenerek yayına hazırlandığını söyledi.

"Cumhurbaşkanlığı arşivleri, Genelkurmay Askeri Arşivi ve Tapu Kadastro arşivlerinden faydalanılan haritalar burada kullanıldı. Bu haritalar Türkiye'de maalesef dünyada kullanıldığı gibi sayısala dökülerek geçmişe yönelik analizler olarak kullanılmıyor. Oysaki parsellerin geçmişe yönelik irdelenerek yeniden çizilmesi gibi kritik konular bu sayede yapılabiliyor. Üstelik Filistin'de Osmanlıdan kalma haritaların devir işlemleri bugün hala yapılıyor ve günümüzdeki işlemler için geçerli oluyor."