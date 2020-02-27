İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, bünyesindeki sanat eserleri ile şaşırtıyor. 1960'lı yıllarda yapılan çarşıda 8 sanatçının 9 eseri bulunuyor. Çarşıdaki eserlerden biri de Bedri Rahmi Eyüboğlu'na ait İstanbul betimlemesi.

Eserler, 6 bloktan oluşan çarşıdan farklı noktalarında karşınıza çıkıyor. 1. blokta Kuzgun Acar imzalı kuşlar kompozisyonu dikkat çekiyor. Heykel, Türk heykel sanatının en önemli eserlerinden biri kabul ediliyor.

İMÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Keçeoğlu, yurt dışından gelen misafirlerin çarşıyı çok önemsediğini söyleyerek, "Ama istiyoruz ki biz daha çok insanımız gelsin ziyaret etsin, çünkü bunlar çok özel eserler ve çok özel insanların yapmış olduğu eserler" dedi.

"Orta Doğu ve balkanların en modern çarşısı"

Çarşıdaki eserlerin 2 sene önce Mimar Sinan Üniversitesi iş birliği ile bakımı yapıldı. Ancak içlerinde Ali Teoman Germaner'in kireçtaşı bloklardan oluşan eseri gibi zarar görmüş olanlar da var. Blokların bazılarının yerinde artık sadece çiviler duruyor.

Çarşı hissedarı Şevket Ada Yılmaz, "Bu eserler yapıldığı zaman buradaydım, bizim burayı koruyan onlar. Çarşımız yapıldığı zaman Orta Doğu ve balkanların en modern çarşısı diye ilan edildi. Ama şimdi o kadar kıymetli mi bilmiyorum" dedi.

Çarşıda ayrıca Yavuz Görey'in çeşmesi, Füreya Koral'ın Süleymani'ye Külliyesi'nden etkilenerek yaptığı seramik panosu ve Eren Eyüboğlu'nun geleneksel Anadolu yaşamını ve folklorik ögelerini yansıttığı mozaik eseri bulunuyor.

Haber: Sezen Ceceli

Kamera: Musa Toprak