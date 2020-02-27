12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, Avrupa'da anlatılıyor.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği ev sahipliğinde "Anadolu’da Yerleşikliğin Kökeni ve Göbeklitepe" konulu bir konferans verildi. Anadolu'nun zengin tarihine ışık tutan medeniyet, tüm detaylarıyla konuşuldu.

"Önemli kalıntılara rastlanan bir yer"

Konferansın konuşmacısı İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, Göbeklitepe Bilim Danışma ve Eşgüdüm Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul'du.

Necmi Karul, Göbeklitepe'nin bugünkü toplum düzeninin köklerinin görülebildiği bir yer olduğunu söyledi.

"Bir yerde yaşamak, kalabalık yaşamak, onu organize edecek ve yürütecek bir sistem oluşturmak, organizasyon, iş bölümü, artı ürün gibi birçok kavram ortaya çıkıyor. Bu kavramlara baktığımız zaman aslında bugünkü toplum düzenimizde ne varsa onun köklerini görebildiğimiz bir yer."

Karul, Göbeklitepe ve çevresinin, çok ilgi görmeyi hak edecek kadar önemli kalıntılara rastlanılan bir yer olduğuna dikkat çekti.

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da Göbeklitepe'nin gün yüzüne çıkarılmasında emeği geçen Türk ve Alman bilim insanlarına teşekkür etti.