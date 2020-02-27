Haber Giriş: Kaynak: İHA
Koronavirüsün en küçük mağduru 350 saatlik savaşı kazandı
Çin’de annesinde koronavirüs tespit edilen yeni doğan bir bebek doğumdan 350 saat sonra taburcu edildi.
Çin'in Çongçing kentinde annesinde koronavirüs tespit edilen An An adlı bebek, virüse karşı savaşı kazandı.
Annenin hamileliğin 35. haftasında yapılan koronavirüs testinde pozitif çıktığı belirtildi.
Doğumu için plan yapılan bebek sezaryen operasyonla dünyaya geldi.
Doğumdan sonra kontrol altına alınan ve 350 saatlik tedavinin ardından hastaneden taburcu edilen bebeğin durumunun stabil olduğu belirtildi.
Bebeğe doğumdan sonra 4 kez test yapıldığı ve testlerin negatif çıktığı aktarıldı.
Hastanenin Yenidoğan Bölümü Müdürü Yı Mıng, “İki hafta önce doğdu. Tedavimizden sonra şu an iyi durumda ve nefes alabiliyor” ifadelerini kullandı.
Etiketler: koronavirüs bebek an anSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 14:09
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