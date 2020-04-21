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Meclis Başkanı Şentop 'Ev Yapımı' dizisinin konuğu
TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi "Ev Yapımı", 23 Nisan'da çocuklara özel bir bölümle ekranlara gelecek. O bölümün özel konuğu Meclis Başkanı Mustafa Şentop video konferansla diziye katılacak, bayram coşkusuna ortak olacak.
"Ev Hayat Dolu" sloganıyla bir ilke imza atılıyor. Tüm oyuncular çekimleri evlerinde, kendileri yapıyor.
"Ev Yapımı" dizisi, oyuncuların ev halleriyle TRT 1 ekranlarına konuk oluyor. Sevilen dizi, 23 Nisan'da özel bir bölümle ekranlara gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılı ve 23 Nisan coşkusu evlerden evlere taşınacak.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop da o özel bölümün konuğu olacak. Çocukların sevincine eşlik edecek.
Şentop, "Ev Yapımı"nın 23 Nisan'da yayınlanacak bölümüne video konferans ile katılacak. Dizi oyuncularının çocukları ile de sohbet edecek.
Etiketler: trt dizileri Mustafa Şentop ev yapımı 23 nisanSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 18:05
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