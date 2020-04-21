"Ev Hayat Dolu" sloganıyla bir ilke imza atılıyor. Tüm oyuncular çekimleri evlerinde, kendileri yapıyor.

"Ev Yapımı" dizisi, oyuncuların ev halleriyle TRT 1 ekranlarına konuk oluyor. Sevilen dizi, 23 Nisan'da özel bir bölümle ekranlara gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılı ve 23 Nisan coşkusu evlerden evlere taşınacak.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop da o özel bölümün konuğu olacak. Çocukların sevincine eşlik edecek.

Şentop, "Ev Yapımı"nın 23 Nisan'da yayınlanacak bölümüne video konferans ile katılacak. Dizi oyuncularının çocukları ile de sohbet edecek.