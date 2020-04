1979’dan bu yana uluslararası katılımlarla kutlanan TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği, bu yıl da aynı heyecanla kutlanabilsin diye özel bir format planlandı. TRT, çocuklar için ayrı bir bayram hediyesi daha hazırladı.

Koronavirüs nedeniyle evde kalan minik izleyicilerini unutmayan TRT Çocuk, sevilen çizgi dizileri İbi, Elif ve Arkadaşları, Pırıl, Ege ile Gaga’nın yeni bölümlerini 23 Nisan’da ekrana getirecek. Ayrıca TRT Çocuk’un yeni kahramanı Yade de 23 Nisan’da ilk kez minik seyircilerinin karşısına çıkacak. TRT Çocuk, minik izleyicileri için yenilediği internet sitesini de çocukların bayramında yayına alacak.

[Fotoğraf: TRT Çocuk]

Yeni kahraman Yade çocuklarla tanışacak

Okul öncesi çocuklara yönelik olarak hazırladığı yeni içeriğini minik seyircileri ile tanıştırmaya hazırlanan TRT Çocuk, Yade ve şirin arkadaşı Mati ile çocuklara yeni bir macera sunacak.

Yeni çizgi dizi “Yade”, çocukların çevresini keşfederken öğrenmeyi kolaylaştıracak oyunlarla; matematiksel becerilerinin gelişmesine katkı sağlarken günlük deneyimleriyle farklı türdeki sorunları çözme becerilerini de geliştirecek. Keşif dolu yeni çizgi dizi Yade 23 Nisan’dan itibaren her gün saat 10.15 ila 15.15’te TRT Çocuk’ta.

[Fotoğraf: TRT Çocuk]

Sevilen çizgi dizilerin yeni bölümleri 23 Nisan’da ekranlarda

Bu yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutlayacak minik izleyicilerinin yanında olan TRT Çocuk, sevilen çizgi dizilerin yeni bölümlerini 23 Nisan’da ekrana getirerek çocuklara bayram hediyesi veriyor.

Merakla beklenen çizgi dizilerin yayın saatleri ise şu şekilde:

- İbi, 23 Nisan’dan itibaren her gün 12.45 ve 16.35’te,

- Elif ve Arkadaşları, 23 Nisan’dan itibaren her gün 14.00 ve 17.15’te,

- Pırıl, 23 Nisan’dan itibaren her gün 18.15’te,

- Ege ile Gaga, 23 Nisan’dan itibaren her gün 17.50’de.

[Fotoğraf: TRT Çocuk]

Yenilenen internet sitesi 23 Nisan’da yayına alınacak

TRT Çocuk’ un internet sitesi www.trtcocuk.net.tr yepyeni ara yüzü ve daha dinamik altyapısı ile 23 Nisan'da yayına alınacak. Yenilenen web sitesi ile çocuklar, sevdikleri TRT Çocuk programları, çizgi filmler ile hayranı oldukları kahramanlarının yer aldığı 36 adet oyuna daha hızlı ve kolay ulaşırken, sevdikleri karakterlerin renkli dünyalarını yeniden keşfedecek.

[Fotoğraf: TRT Çocuk]

Türkiye'nin yerli oyun üreten ilk ve tek çocuk kanalı TRT Çocuk, oyunlarıyla çocuklara, teknolojiyi kullanım becerileri, problem çözebilme kabiliyetleri, Türkçe kelime bilgisi, görsel algı, dikkat ve konsantrasyon gelişimleri gibi birçok konuda fayda sağlamayı hedefliyor.