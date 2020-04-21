Samimi aile hikayesini ekrana getirecek "Kalk Gidelim Eve" için oyunculara sağlanan teknik malzemelerle çekimler gerçekleşiyor. Dizinin yönetmeni Mustafa Şevki Doğan ise oyunculara görüntülü olarak bağlanarak yönlendirmeleri yapıyor.

Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Sever, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Aslı Omağ, Hayrettin, Kerim Yağcı, Alper Saylık, Can Kıran, Sena Çakır, Ali Dinç, Dilara Gül Demiral ve Bayazıt Gülercan'ın paylaştığı dizi, her cuma 21.30'da izleyiciyle buluşacak.

İlk bölüm 24 Nisan'da

Dizinin yapımcısı Eyüp Üstün, "Öncelikle, ülke olarak evde kaldığımız bu süreçte dizimizin sevenlerine müjdeyi verebiliriz. Dizimiz yeni versiyonuyla kesintisiz olarak devam edecek. 'Kalk Gidelim Eve' isimli yeni dizimizin çekimlerinde, biz oyuncularımıza teknik malzeme sağlıyoruz ve onlar da çekimlerin büyük çoğunluğunu kendi evlerinden yapıyorlar. Bazı oyuncularımızın çekimle ilgili zorlandığı sahnelerde onlara bir arkadaşımız yardımcı oluyor. Tabii ki devletimizin belirttiği ve başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere tüm sağlık tedbirlerine uyuyoruz" dedi.

"Kalk Gidelim Eve"nin ilk bölümü, 24 Nisan'da TRT 1 ekranlarında izlenebilecek.