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Kültür-Sanat
AA 14.04.2025 22:44

Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye iade edildi

Türkiye'den kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bronz heykeli, ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen Türkiye'ye iade edildi.

Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye iade edildi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marcus Aurelius heykelinin ait olduğu topraklara geri döneceğini söyledi.

Yazgı, paylaşımında şunları kaydetti:

"1960'lı yıllarda Boubon Antik Kenti'nden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan ve Roma İmparatoru Marcus Aurelius'u filozof kimliğiyle betimleyen eşsiz bronz heykel, Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen Türkiye'ye iade edilmiştir. Yaklaşık 65 yıl süren bilimsel, hukuki ve diplomatik girişimlerin ardından, Marcus Aurelius'un heykeli nihayet ait olduğu Anadolu topraklarına dönmektedir.

Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye iade edildi

Söz konusu eser, Türkiye'ye getirilişinden önce, üç ay süreyle Cleveland Sanat Müzesi'nde özel bir sergi kapsamında ziyaretçilerin ilgisine sunulacaktır. Temmuz ayında ise ülkemizde, kendi kültürel bağlamı içerisinde yeniden hayat bulacaktır. Böylelikle, Marcus Aurelius'un uzun yolculuğu, ait olduğu topraklarda son bulmuş olacaktır."

 

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