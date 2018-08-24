Marawili kadınların muzlu bayram tatlısı: Sagin

Asya ülkelerinden Filipinler Mindanao Adası'ndaki Bangsomoro'nun Marawi şehrinde yaşayan kadınlar bayram için muz ile tatlı yapıyor.

Marawili kadınların Pasifik Okyanusu'ndaki Mindanao Adası'nda yetişen "Cardaba" isimli özel bir muz cinsinden pişirdikleri "Sagin" tatlısı bayram için hazırlanıyor.

Tatlıyı yapan kadınlardan Musrefah Matuan, "Sagin"in sadece bayramlarda yapıldığını söyledi.

Soyulan muzların meyve karışımlı unla hazırlanan sosa batırıldığını anlatan Matuan, "Daha sonra da bu soslu muzu yağda kızartıyoruz. Muz etkilenmeyinceye kadar kızartılıyor. Kızardıktan sonra çubuklara batırılıyor. Böylece tatlımız yemeye hazır hale geliyor" dedi.

Matuan, bayram günlerinde tatlıyı özenle hazırlayarak misafirlerine ikram ettiklerini belirtti.

Marawi'de bulunan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Marawi Koordinatörü Ömer Faruk Günenç, ziyaret ettiği evde kendisine ikram edilen "Sagin" tatlısını çok beğendiğini söyledi.

Türkiye'de benzer bir tatlıyla karşılaşmadığını anlatan Günenç, "Her bölgenin lezzetleri farklı ancak buranın lezzeti çok daha güzel ve farklı. Burası tropikal bir bölge olduğu için lezzeti de çok daha güzel" dedi.

Kaynak: AA