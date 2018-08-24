Tarihi diziler sayesinde kostüm ihracatı yapıyorlar

Son yıllarda televizyonlarda geçmişe ışık tutan dizilerin yayınlanması, tarihi kıyafetlere ilgiyi de artırmaya başladı.

Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümü için Bitlis Ahlat'ta stant açan geleneksel kostüm firması Han Sanat, tarihi diziler sayesinde Bilecik Söğüt'te ürettiği kostümleri yurt dışına ihraç ediyor.

Çarho'da kutlamaların yapıldığı alanda kurdukları stantta, dizilerde oyuncuların giydikleri kıyafetleri sergileyen geleneksel kostüm tasarımcısı Orhan Kocaoğlu, dizilerin insanların geçmişe ilgilerini artırdığını söyledi.

Söğüt'ten kutlamalara katılmak için Ahlat'a geldiğini belirten Kocaoğlu, Türklere Anadolu'nun kapılarının açıldığı zaferin yaşandığı yerde olmaktan memnuniyet duyduğunu anlattı.

"Messi'ye Diriliş kostümü giydirdik"

Kocaoğlu, Türkiye ve dünyada yayınlanan birçok film, dizi ve reklam için kostüm tasarladıklarını belirtti.

Deri tasarımcılığı yaptıklarını, Hollywood ve Avrupa piyasasına ürünler gönderdiklerini anlatan Kocaoğlu, yurt dışındaki film şirketlerine de birçok iş yaptıklarını vurguladı.

Diriliş Ertuğrul dizisinin işlerinin gelişmesinde çok büyük etkisi olduğundan bahseden Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"Günümüzde eskiye dönüş, eski kıyafetlerin günümüze modernize edilmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Biz de bu işe öncülük yapan firmalardan biriyiz. Yurt içinde ve yurt dışında çalıştığımız projeler oldu. Messi'ye Barcelona'da Diriliş kostümü giydirdik. Reklamı yurt dışında yayınlandı. Araplardan büyük ilgi var. 200 milyon Arap, Diriliş dizisini izliyormuş. Ondan etkilenerek reklamda kullanmak istediler kostümleri. Bizden talep ettiler ve biz de buna karşılık verdik ve gittik Barcelona'da Messi'ye diriliş kostümü giydirdik."

Kocaoğlu, ünlü futbolcunun kostümü ilk gördüğünde şaşırdığını anlatarak, reklamın yayınlanmasından sonra yurt dışında anlaşmalar yapmaya başladıklarını söyledi.

"Börk tasarımı Diriliş ile ortaya çıktı"

Orhan Kocaoğlu, dizilerin yurt dışında yayınlanması ve ilgi çekmesiyle kostüm ihracatı yapmaya başladıklarını dile getirdi.

"Son dönemlerde Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Sadece Diriliş, Osmanlı, Selçuklu değil Viking kostümleri de yapıyoruz. Avrupa'nın deriyle buluştuğu çağlardaki kostümleri üretiyoruz. Eski dönemle günümüzü harmanlayarak yeni tasarımlar üretip insanların kullanmasını sağlayacak forma getiriyoruz. İnsanlar arasında kitap okuyanlar var ama izlemeyi halk olarak daha çok seviyoruz, dünyada da böyle. Türk dizileri dünyanın her yerinde oynuyor. Bunun da bir getirisi var. Dizilerle insanların algıları, yöneldikleri kıyafetler değişiyor. Börk'ün tasarımı Diriliş ile günümüze geldi ve milyon sattı. Dönem işlerine insanlar daha meraklı. Bunun nedeni de diziler."

Kaynak: AA