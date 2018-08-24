Somuncu Baba Külliyesi'ne bayramda yoğun ilgi

Anadolu'da inanç turizmin önemli merkezlerinden Malatya Darende'de bulunan Somuncu Baba Külliyesi'nde, Kurban Bayramı nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Tarihi özelliğinin yanı sıra manevi atmosferi ve doğa turizmiyle öne çıkan ve yılda 1 milyona yakın yerli ve yabancı turisti ağırlayan Somuncu Baba Külliyesi, yakınındaki Tohma Kanyonu ile 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyen misafirlerine güzel bir imkan sunuyor.

Doğal güzellikleri de ziyaret ediyorlar

Turistlerin akın ettiği Somuncu Baba Külliyesi'nde, "Allah dostu, gönül ereni" olarak bilinen Şeyh Hamidi Veli'nin türbesinin yanı sıra Somuncu Baba Camii, Hulusi Efendi Haziresi, Yeni Cami, Özel Somuncu Baba Müzesi, Şeyh Hamidi Veli Kütüphanesi, Balıklı Kuyular ve Balıklı Havuz yer alıyor.

Külliyedeki manevi mekanları ziyaret edenler, doğal güzelliklere de hayran kalıyor. Külliyeyi de içerisine alan Tohma Kanyonu'nu görme fırsatı bulan ziyaretçiler, mesire alanlarında piknik yaparken kamp, tırmanış, yüzme, yürüyüş gibi çeşitli doğa sporlarını da gerçekleştiriyor.

"Burası farklı bir yer, gönüllere hitap ediyor"

Darende'ye Sivas'tan giden Şükriye Kılıçaslan, manevi atmosferiyle dillere destan Somuncu Baba Külliyesi'ne ailecek geldiklerini söyledi.

Bölgedeki manevi havayı herkesin teneffüs etmesi gerektiğini belirten Kılıçaslan, şöyle konuştu:

"Buraya geldiğimde gül kokusuyla karşılanıyor gibi hissettim. O kokuyu içinize çektiğiniz zaman kalbiniz huzurla atıyor ve rahatlıyorsunuz. Dışarıdaki yaşadığınız bütün olumsuzluklar gidiyor ve size bir huzur veriliyor. Buraları dolduran bunun farkında olan insanlar. Külliye ziyaretinde buradaki büyüklerin türbesinde dua edip namaz kılmayı herkese tavsiye ediyorum. Burası farklı bir yer, gönüllere hitap ediyor."

Kaynak: AA