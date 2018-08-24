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El değmemiş doğasıyla öne çıkan Giresun yaylalarına bayramda yoğun ilgi

Doğanın tüm güzelliklerini içinde barındıran Giresun yaylaları, Kurban Bayramı'nda vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

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El değmemiş doğasıyla öne çıkan Giresun yaylalarına bayramda yoğun ilgi

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar Giresun yaylalarına akın etti.

Ormanları, akarsuları, gölleriyle doğanın tüm güzelliklerini içerisinde barındıran yaylalara, bayram için memleketlerine gelen vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylaları ile Kuzalan Tabiat Parkı en çok ziyaret edilen yerler arasında yer aldı.

Şehirdeki otellerde doluluk oranları da yüzde 100'e yaklaştı.

Uçsuz bucaksız ormanlar, şelaleler...

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, doğanın tüm güzelliklerini içinde barındıran Giresun'da bu bayram yoğunluk yaşandığını söyledi.

Bayram tatiliyle ziyaretçi sayısında gözle görülür artış olduğundan bahseden Gürgenci, "Özellikle yaylalar ve tabiat parklarına vatandaşlar akın etti. Uçsuz bucaksız ormanlar, şelaleler, göller, yemyeşil çayırlarda ziyaretçilerimiz aileleriyle birlikte huzur içerisinde zaman geçirdi" dedi.

Gürgenci, Giresun'un el değmemiş bir doğası olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Doğanın tüm güzelliklerini yaylalarımızda bulabilirsiniz. Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylaları önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor. Tatil için memleketine gelenler ve diğer misafirlerimiz doğal güzellikleri tercih etti. Yayla yollarında uzun kuyruklar oluştuğunu da gördük." 

Kaynak: AA

Etiketler: yayla, tatil, kuzalan tabiat parkı, kurban bayramı, kümbet, kulakkaya, giresun, Doğa, bektaş
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