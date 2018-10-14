Manisa'nın fotoğraflarını toplamak için ülke ülke gezdi

İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü mezunu İbrahim Gürcan'ın 1990'lı yıllarda hobi amaçlı biriktirmeye başladığı Manisa fotoğrafları, 12 bin kareden oluşan büyük bir koleksiyona dönüştü.

En eski fotoğrafın 148 yıllık olduğu koleksiyonda, 1922 Büyük Manisa Yangını, Atatürk'ün 26 Ocak 1923 tarihinde şehre yaptığı ziyaret, Manisa'ya gelen ilk traktör, yıkılan Saray-ı Amire ve kentin diğer simge yapılarına ilişkin kareler bulunuyor.

"Elimde 1870'den yılından 1970'e kadar ciddi bir arşiv var"

Gürcan, çocuk yaşta fotoğrafa merak sardığını belirterek, Manisa'nın eski fotoğraflarını toplamak için Yunanistan, Hollanda, Romanya, Fransa, Belçika ve Almanya ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerine gittiğini söyledi.

Mezatlardan topladığı fotoğrafların orijinal olduğunu ve 1940 yılında yapılan bir sandığın içinde muhafaza ettiğini, bakımlarını da düzenli olarak yaptığını belirten Gürcan, şöyle konuştu:

"Hobi olarak biriktirdiğim fotoğraflar, gün geçtikçe inanılmaz bir boyuta ulaştı. Elimde 1870'den yılından 1970'e kadar ciddi bir arşiv var. Basılı olarak ve hemen hemen hepsi siyah beyazdan oluşan 12 bin fotoğraf mevcut. Fotoğrafların tamamı orijinal ve eski sistemle basılmış. Fotoğrafları yurt içinde ve yurt dışındaki mezatlardan topladım. Kimisinin tanesine 1 lira verdim, kimisine ise bin 500 lira. Bunların bir fiyat aralığı yok. Hollanda'nın bir bölgesinde pazar tezgahında 20 adet fotoğraf buldum. Hala internette satışa konulan fotoğrafları takip ediyorum ve hepsine ulaşmaya çalışıyorum."

Gürcan, kentin eski ve yeni fotoğraflarından oluşan bir sergi açarak elindeki koleksiyonu vatandaşlarla buluşturmak istediğini de söyledi.

Kaynak: AA