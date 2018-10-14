Ada görünümlü Pertek Kalesi turizme kazandırılıyor

Tunceli'de yer alan, Osmanlı Devleti'nin de bir dönem kullandığı Pertek Kalesi'nin yapılış tarihi bilinmiyor.

Murat Nehri'nin kıyısındaki tepenin üzerine inşa edilen ve bölgenin Keban Baraj Gölü'nün suları altında kalması nedeniyle ada görünümüne kavuşan Pertek Kalesi, tarihi misyonu ve bulunduğu alanın doğal güzelliği ile yerli ve yabancı misafirlerini hayran bırakıyor.

Yontma taşların arasına kondurulmuş kırmızı sert tuğlaları ve serpiştirilmiş mavi çinileriyle dikkat çeken kaledeki tarihi güzellikler, vatandaşların yanı sıra fotoğraf sanatçılarını da cezbediyor.

Kalede, turizmin daha fazla canlandırılması amacıyla Tunceli Valiliği desteğiyle Pertek Kaymakamlığı ve Pertek Belediyesince yürütülen proje kapsamında tekne iskeleleri kurularak, restoran ve kafeler inşa edilecek.

"Kalenin elektrik ve suyu baraj altından götürülecek"

Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, Pertek Kalesi'nin geçmişinin Urartular dönemine kadar uzandığını söyledi.

Yaklaşık 4 yıl önce kalede restorasyon çalışmasının yapıldığını belirten Vural, şunları anlattı:

"Pertek Kalesi'ni turizme açmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Son olarak Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in desteği ile Pertek Kaymakamlığı ve belediyemizin hazırladığı proje kapsamında kaleye güzel iskeleler, restoran ve kafeler yapacağız. Kalenin elektriğini ve suyunu, baraj altında geçirerek götürüyoruz. Biz artık suyun altında araçlar geçiren ülkeyiz. Kalede enerji var ama yetersiz, güneş panelleriyle enerji üretiliyor ve bu da yetersiz kalıyor. Elektrik sorununun giderilmesiyle kale gece ışıl ışıl parlayacak. Kaledeki yürüyüş yollarından oturma alanlarına birçok sorun giderilecek."

Kaynak: AA