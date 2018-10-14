Komana Pontika Antik Kenti'nde Helenistik dönem izlerine rastlandı

Tokat Komana Pontika Antik Kenti'nde 10 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarının bu yılki bölümü tamamlandı.

Helenistik dönem yerleşimine dair izler

Bu yıl Hamamtepe'nin üst kısmında Bizans dönemi yapılarının altında yürütülen kazılarda, antik kentin bilinen tarihinden bin 300 yıl öncesine ait Helenistik dönem yerleşimine dair izlere rastlandı.

Buluntular arasında en çarpıcı olanlar Ege Denizi'nde bulunan Girit Adası üzerindeki Knossos Kenti'ne ait MÖ 3. yüzyıl sikkesi, adak terrakottaları (pişmiş toprak), siyah firnisli (vernik) Attika seramikleri ve olası 5. yüzyıl Efes seramiği.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, antik kentteki çalışmaların gelecek yıllarda da süreceğini söyledi.

Bugüne kadar sürdürülen çalışmaların Komana'nın özellikle Ortaçağ'daki merkezi rolünü ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Erciyas, buna göre antik kentin 12. ve 14. yüzyıllar arasında Danişmend ile Selçuklu Devleti idaresinde önemli bir üretim, ticaret ve tarım merkezi olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Erciyas, kazı çalışmalarının bu yıl 40 gün sürdüğünü aktararak, şu bilgileri verdi:

"Bu yılki kazılarda Helenistik dönem yerleşimine dair izlere rastlandı. Bu da antik kentin tarihini bin 300 yıl geriye götürmektedir. Bu izler hem mimari kalıntıları hem de arkeolojik buluntuları içermektedir. Bugüne kadar yalnızca yüzeyde ve çok az sayıda rastlanılan bu tür buluntuların arkeolojik kontekstlerde ortaya çıkması, Komana'nın Mitridat Krallığı'nın kült merkezi olarak karakterini ortaya koyacaktır."

Komana Pontika Antik Kenti

Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Ana Tanrıça Ma'ya adanmış kutsal bir alandı.

Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

ODTÜ, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tokat Valiliği tarafından desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz yöresinin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kentsel dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında uygulamaya konulmuştu.

Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları 10 yıl önce başlatılmıştı.

Kaynak: AA