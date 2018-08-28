Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2019'da müzecilik ön plana çıkacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, özel müzeler ile sanat vakıflarının temsilcileriyle Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda bir araya geldi.

2019'da kültürel faaliyetler ve müzecilik ön planda olacak

Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Müzenin tanıtımda ve kültürde çok ciddi bir değer olduğunun, özellikle de turizmin ana destekçisi olduğunun farkındayız. O yüzden de 2019 itibariyle yapacağımız tanıtım toplantılarında ve tanıtım politikalarımızda kültürel faaliyetler ve başta müzecilik ön plana çıkacak. Bundan sonraki politikalarımızı bu şekilde değiştirip geliştireceğiz."

"Birinci hedefimiz Türkiye'de müze algısını değiştirmek"

Mehmet Nuri Ersoy, bu toplantıların düzenli şekilde devam edeceğini belirterek, amaçlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Buradaki birinci hedefimiz, Türkiye'de müze algısını değiştirmek ve toplumun, halkın müzeye olan ilgisini ciddi oranlarda arttırmak. İkinci aşamada da Türkiye'ye gelen, Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin müze ziyaret etme oranlarını yükseltmek. Müzenin tanıtımda ve kültürde çok ciddi bir değer olduğunun, özellikle de turizmin ana destekçisi olduğunun farkındayız. O yüzden de 2019 itibariyle yapacağımız tanıtım toplantılarında ve tanıtım politikalarımızda kültürel faaliyetler ve başta müzecilik ön plana çıkacak. Bundan sonraki politikalarımızı bu şekilde değiştirip geliştireceğiz."

"Endişe ve kaygılarımız onlar tarafından da biliniyor"

Etkinliğe katılan Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer, iyi bir toplantı yapıldığını anlattı.

"Müzelerin, yaşamın gündemine nasıl daha çok oturacağı, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olması gerektiğini ve bunu geliştirmek için neler yapabileceğimizi görüştük. Sayın Bakan'ın ve ekibinin değerli görüşlerinin bizim hayal bile edemeyeceğimiz kadar yakın bir ifadeyle dile gelmesinden müthiş bir mutluluk duyduk. Bizim endişe ve kaygılarımız, tamamıyla onlar tarafından da görülüyor, biliniyor ve buna çare bulunmaya çalışılıyor."

Kaynak: AA