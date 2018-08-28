Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı

Mersin Erdemli'de bulunan ve Bizans ile Roma dönemlerine ait nekropol, antik tiyatro, sarnıç ve su kemerlerinin bulunduğu Elaussia Sebaste Antik Kenti'nde 23. dönem kazı çalışmaları 5 ayrı noktada başladı.

İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Annalisa Polosa başkanlığındaki Türk ve İtalyan uzmanlardan oluşan 24 kişilik ekip, Erdemli Ayaş Mahallesi'ndeki antik kentte sezon kazıları için iş başı yaptı.

Polosa, bölgenin zengin bir tarihe sahip olduğunu hatırlattı.

Antik kentin çok geniş alanda konumlandığını belirten Polosa, "Jeolojik adanın antik dönemine ait kullanımı, büyük hamamın giriş kısmının kazı çalışması, küçük hamam kazı çalışması, erken dönem ve geç dönem yollarının çalışması gibi değişik kazı faaliyetlerimiz olacak" dedi.

Bölgenin üstü açık bir arkeoloji müzesini andırdığını ve her taşın altından tarih fışkırdığını söyleyen Polosa, şöyle konuştu:

"Antik kentte geçmişte yapılan kazı çalışmalarına bakıldığında ortaya antik tiyatro, agora, bazilika, tapınak, Bizans sarayı, hamamlar, nekropoller ve 2 limanın çıktığı görülüyor. Yapılacak kazılarda daha kıymetli eserlerin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Ayaş'ta bulunan Elaiussa Sebaste'nin kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından arkeopark konusunda çalışmalar yapılacak. Amacımız bu tür tarihi yerlerin halka açılarak vatandaşların da gelmesi ve buraları görmesini sağlamak."

Polosa, bu alanın tiyatro ya da farklı etkinlikler düzenlenerek tanıtılmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu yıl Erdemli Belediyesi tarafından burada tiyatro festivali düzenlendi. Festival sayesinde birçok insan buraya kadar gelerek, tarihi yerleri görme fırsatını buldu. Şimdi biz burada uluslararası tiyatroların sahne alması için sahne alanında genişletme ve düzenleme yapacağız" dedi.

Kaynak: AA