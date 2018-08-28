İlk payitaht Bursa'nın asırlara meydan okuyan çınarları

Kuvvetli köklere ve uzun ömre sahip olmasından dolayı Osmanlı'nın kuruluşunda en önemli simgeler arasında bulunan çınar ağaçları, ilk payitaht Bursa'nın dört bir tarafında tarihe tanıklık ediyor.

Kentin "Yeşil Bursa" olarak anılmasında önemli yer tutan çınarlar, asırlara meydan okuyan ihtişamıyla görenleri hayran bırakıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalarla koruma altına alınan bin 201 anıt ağaçtan binini çınarlar oluşturuyor.

Kentin simge çınarlarının başında gelen Uludağ yolundaki 611 yaşındaki "İnkaya Çınarı" ile Uluabat Gölü'ne kıyı turistik Gölyazı Mahallesi'nde bulunan 750 yıllık "Ağlayan Çınar", yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Osmanlı'nın neredeyse tüm dönemine şahitlik eden, 53 metre tepe çapı ve 37 metre yüksekliği bulunan dünyaca ünlü İnkaya Çınarı, 13 ana kol ve 10 metrelik gövde çevresiyle her yıl çok sayıda kişiyi gölgesinde ağırlıyor.

Geçen yıl yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiği kentte, 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen 450 dönümlük Hanlar Bölgesi'ndeki çok sayıda asırlık çınar yer alırken Kovukçınar, Eskicibaba Çınarı, Dua Çınarı, Altıparmak Çınarı, Yaycılar Pınarı Çınarı ile Müşkire Çınarı da yoğun ilgi görüyor.

Mahalleyi yılda 1 milyon kişinin ziyaret ettiğini belirten Gölyazı Mahalle Muhtarı İbrahim Şahin, "Gölyazı'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, 750 yıllık Ağlayan Çınar'ın önünde fotoğraf çektirmeden ayrılmıyor. Dallarının altında gölgelenen ziyaretçiler, çınara yoğun ilgi gösteriyor. Biz de mahalle halkı olarak ağacımızı korumaya özen gösteriyoruz" dedi.

"Osmanlı'dan miras kaldı"

Bursa'ya İnkaya Çınarı'nı görmek için geldiğini belirten Esma Orhan ise, "Çok güzel bir çınar. Daha önce böyle heybetli bir ağaç görmemiştim" diye konuştu.

Belçika'dan gelen Ahmet Çınar da, Bursa'yı ilk kez ziyaret ettiğini vurgulayarak, "İnkaya Çınarı'nın namını duymuştum. Eşimle beraber görmeye geldim. Çınarın gölgesinde çay içiyoruz. Bu çınar bize Osmanlı'dan miras kaldı. İnşallah biz de koruyup gelecek nesillere aktarırız. Böyle değerlerimize sahip çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Yeşil Bursa" kimliğine değer katan anıt ağaçlarda gerekli bakım ve restorasyon çalışmalarının titizlikle sürdüğünü söyledi.

Aktaş, "Bursa'nın tarihine tanıklık etmiş olan bu değerler, köklü geçmişimizi de gözler önüne seriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'da somut ve somut olmayan kültürel mirası gün yüzüne çıkarırken, anıt ağaçlarımıza da gereken özeni gösteriyor, koruyup geleceğe taşınmasına katkı sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: AA