Aralık ayında vefat eden klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın memleketi Kilis'te yaşadığı tarihi ev, restore edilerek müzeye dönüştürüldü.

Müzenin açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çevrim içi katıldı.

Vali Recep Soytürk, 2016'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yavaşca'nın doğduğu ve yaşadığı evin kamulaştırıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 2,5 yıl önce Alaeddin ve eşi Ayten Yavaşca'yı hastanede ziyaret ettiğini anlatan Soytürk, bu ziyarette de evin akıbetiyle ilgili konuşmaların yapıldığını, sonraki süreçte çalışmaların sürekli izlendiğini vurguladı.

"Bütün insanlara tanıtmış olacağız"

Şehrin Yavaşca ile övünç duyduğunu söyleyen Soytürk, "Burası, yaklaşık 417 metrekare kapalı, 107 metrekare açık alanı olan eski bir Kilis evi. Şehrin merkezinde yer alan bu evin hemen yan tarafında Can Polat Paşa Camii, Can Polat Paşa Hanı, Can Polat Paşa Konağı bulunuyor. Çok özel bir mekan. Alaeddin Yavaşca'yı şehrimizdeki bütün insanlarımıza tanıtmış olacağız. Ama bir taraftan da çok modern bir müzeye sahip olduğumuz için büyük bir kazanç duyacağız. Evin müzeye dönüştürülmesinde emeği geçen herkese, başta Bakanımız Ersoy'a teşekkür ederiz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Açılışa, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı İsmail Karaman, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ile diğer ilgililer katıldı.