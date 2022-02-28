Türkiye Büyük Millet Meclisi, 102. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ulusal ve uluslararası yarışmalar ve etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

23 Nisan çocuk şarkıları yarışması, uluslararası olarak gerçekleştirilen resim yarışması, satranç turnuvası ve mahalle maçlarıyla, dünyanın her köşesindeki Türk çocuklarının coşkusu ülkemizde birleşecek.

“102. Yılında 23 Nisan Çocuk Şarkısı Söz ve Beste Yarışması” ile küçük bestekarların büyük eserleri, 23 Nisan çocuk şarkıları arasındaki yerini alacak.

"Türkiye'nin Çocuklarından Türkiye Resimleri” yarışması ile yurtdışında yaşayan çocuklar, kendi gözlerinden Türkiye’yi, Türkiye’ye olan özlemlerini anlatacaklar. Sınırların ötesinde kendi renkli hayal dünyaları ile Türkiye’yi resmedecekler.

23 Nisan "Mahallede Maç Var" Futbol Turnuvası” ile mahalle futbolu kültürü 23 Nisan ruhuyla birleşecek. 81 ilden çocuklar kendi kurdukları futbol takımları ile yarışacaklar.

“23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası” ile çocuklar, rakiplerinin karşısında en zor hamlelerini yapacak, ancak bir o kadar da keyifli bir şeklide birbirleriyle mücadele edecek.

Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarının hayallerideki Türkiye’yi, küçük bestekarların notalarındaki 23 Nisan coşkusuyla birleştirecek, satranç turnuvası ve mahalle maçlarıyla zorlu müsabakalarda centilmenlik kazanacak.

23 Nisan çocuk şarkısı ve beste yarışması

“102. Yılında 23 Nisan Çocuk Şarkısı Söz ve Beste Yarışması” ile küçük bestekarlar keyifle söyledikleri 23 Nisan çocuk şarkıları arasına yenilerini ekleyecekler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler ve yarışmalar gerçekleştirilecek.

“102. Yılında 23 Nisan Çocuk Şarkısı Söz ve Beste Yarışması” ile küçük bestekarların büyük eserleri, 23 Nisan çocuk şarkıları arasındaki yerini alacak.

“23 Nisan Çocuk Şarkısı Söz ve Beste Yarışması"yla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış ruhunu yansıtacak, şarkı sözü ve bestesinin üretilmesi ve söz yazarları ve bestecilerimize özgün eserler verme imkânının sunulması amaçlanıyor.

Eserlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Meclis, Ata, Atatürk, 23 Nisan, Çocuk, Bayram, Milli Egemenlik kelimeleri bulunması tercih sebebi olacak. Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya katılabilecek ve eserlerde her türlü enstrüman kullanılabilecek.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ve TBMM işbirliğiyle düzenlenen ‘’23 Nisan Çocuk Şarkı Söz ve Beste Yarışması’’nın sonuçları 8 Nisan 2022’de açıklanacak. Ödül töreni, 23 Nisan Etkinlikleri haftasında gerçekleştirilecek.

Yarışmada birinciye 25.000 TL, ikinciye 20.000 TL, üçüncüye 15000 TL ödül verilecek.

Seçici Kurulu değerlendirmesinin ardından yarışma sonuçları ve ödül töreni kesin tarihi www.tbmm.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Küçük ressamların resimleri TBMM’de sergilenecek

“Türkiye’nin Çocuklarından, Türkiye Resimleri” yarışması ile yurt dışında yaşayan Türk çocukları kendi ülkelerini resmedecekler. Bu etkinliğe katılan küçük ressamların resimleri TBMM’de sergilenecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar 23 Nisan kutlamalarında yurt içine dönük programlar yapılırken, bu yıl ilk kez yurt dışında yaşayan Türk çocukların katılacağı bir yarışma düzenleniyor.

"Türkiye'nin Çocuklarından Türkiye Resimleri” yarışması ile yurtdışında yaşayan çocuklar, kendi gözlerinden Türkiye’yi, Türkiye’ye olan özlemlerini anlatacaklar. Sınırların ötesinde kendi renkli hayal dünyaları ile Türkiye’yi anlatacaklar.

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının vatan, millet ve bayrak sevgisi başta olmak üzere, milli değerlerimizi hatırlamaları ve bu değerlere bağlılıklarının kuvvetlenmesini amaçlayan yarışmayla, çocuklarımıza kültür ve sanat bilincinin kazandırılması, hayal dünyalarını zenginleştirmeleri amaçlanıyor.

Yarışma 2 kategoride gerçekleştirilecek

Yarışma, 8-12 yaş ve 13-17 yaş olmak üzere 2 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Resim yarışmasına, kendisi veya anne babası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye dışında ikamet eden 18 yaşın altındaki çocuklar katılabilecek. Ödüller, 8-12 ve 13-17 yaş olmak üzere iki ayrı kategoride verilecek.

Yarışmada birinci olanlara tablet, ikincilere elektrikli scooter ve üçüncülere de drone hediye edilecek. Dereceye giren çocuklar, aileleri ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin davetlisi olarak 23 Nisan haftasında TBMM’yi ve Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Seçici kurul değerlendirmesini ardından yarışma sonuçları ve ödül töreni kesin tarihi www.tbmm.gov.tr adresinden ilan edilecek.

"23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var" etkinliği devam ediyor

TBMM tarafından hayata geçirilen “23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var” etkinliği, Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenmeye devam ediyor. 17 bin 259 çocuğun katıldığı turnuvada, 188 kız ve 1381 erkek takımı mücadele ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler ve yarışmalar gerçekleştirilecek. Turnuvanın başvuruları tamamlandı. 81 ilde 17 bin 259 çocuk, 188 kız ve 1381 erkek futbol takımı kurarak turnuvaya başvurdu.

Mahalle futbolu kültürünü 23 Nisan ruhuyla birleştirmeyi amaçlayan "Mahallede Maç Var" sloganıyla düzenlenen futbol turnuvası, Ankara Altındağ Örnek Sahası'nda gerçekleştirilen açılış karşılaşmalarıyla başladı.

Erkeklerde Ankara Gençlik Hizmetleri ile Oran Tek Yıldız Ortaokulunu karşı karşıya getiren mücadele bol gollü geçti. Kızlar kategorisinde oynanan Ankara Metropol Spor ile Ziraat Mühendisleri Ortaokulu maçı ise seyir zevki yüksek bir mücadeleye sahne oldu.

Son düdüğün gelmesiyle birlikte erkeklerde Ankara Gençlik Hizmetleri 12-1'lik farklı skorla sahadan galip ayrıldı. Kızlar kategorisinde ise Metropol Spor rakibini 6-2'lik sonuçla mağlup etti.

Mahalli Yarışmalar, 15 Şubat – 08 Mart 2022 Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) İl Temsilcilikleri ve Futbol İl Temsilcilikleri (FİT) koordinasyonunda yapılıyor.

Grup yarışmaları, 15-20 Mart 2020 tarihlerinde; Edirne, Aydın, Adana, Aksaray, Karabük, Trabzon, Elazığ ve Adıyaman’da gerçekleştirilecek.

Yarı final müsabakaları 30 Mart - 03 Nisan 2022 tarihlerinde; Bursa, Antalya, Trabzon, Erzurum’da yapılacak.

17 bin 259 çocuğun katıldığı turnuvada takımlar 11 oyuncudan oluşuyor. 81 ilde 188 kız, 1381 erkek takımının mücadele ettiği turnuvanın final karşılaşması, 18-22 Nisan tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Spor Tesislerinde oynanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü proje dahilinde 11-13 yaş grubu çocukların katılım sağladığı futbol turnuvasında birinci takım oyuncularına tablet, ikinci takım oyuncularına elektrikli scooter, üçüncü takım oyuncularına drone hediye edilecek.

Satranç turnuvası Meclis'te başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi hafta sonunda yine çocuk sesleriyle şenlendi. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 9-12 yaş çocuklar arasında düzenlenen satranç turnuvası başladı. TBMM' de düzenlenen turnuva, zorlu ve bir o kadar da keyifli mücadelelere sahne oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler ve yarışmalar gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan “23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası” başladı.

Yarışmaların Ocak-Şubat-Mart ayları içerisinde 07- 08, 9-12 ve 13-20 olmak üzere 3 farklı yaş kategorisinde 48’er sporcunun katılımıyla yapılması planlanıyor. Bu kapsamda yarışmaların ilki 15-16 Ocak 2022 tarihlerinde 7-8 yaş kategorisinde 6 tur üzerinden gerçekleştirildi. TBMM Tören Salonunda yapılan turnuvaya 14 ilden 48 sporcu katıldı. Ayrıca 35 + 30 saniye eklemeli tempo üzerinden oynanan müsabakalarda en uzun karşılaşma yaklaşık 2 saat sürdü.

Turnuvaların ikincisi 9-12 yaş kategorisinde 19-20 Şubat 2022 tarihlerinde 6 tur üzerinden TBMM Tören Salonu’nda oynandı. Bu kategorideki turnuvaya 18 ilden 48 sporcu katıldı. Yine 35 + 30 saniye eklemeli tempo üzerinden oynan müsabakalarda en uzun karşılaşma yaklaşık 3 saat sürdü.

9-12 yaş kategorisindeki turnuvaya katılanlar arasında 2019 yılında 8 yaş kategorisinde Avrupa ve 2021 FIDE Online Dünya Küçükler hızlı kategorisinde 10 yaş dünya şampiyonu olan Yağız Kaan Erdoğmuş’ta yer aldı.

13-20 yaş grubu mücadeleleri 19-20 Mart'ta

Üçüncü kategoride 13-20 yaş grubu mücadeleleri 19 - 20 Mart 2022 tarihlerinde 48 sporcunun katılımıyla TBMM Tören Salonunda gerçekleştirilecek.

Her kategoride oynanan müsabakalar sonunda en yüksek puanı alan 6 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek final maçları 23 Nisan Haftasında 5 tur üzerinden oynanacak. Bu karşılaşmalar sonucunda ilk 3 dereceyi elde eden sporcular ile o kategorinin en iyi kız sporcuları belirlenerek 23 Nisan Etkinlikleri haftasında ödüllendirilecek.

