Türkiye'deki darbeler ve ardında bıraktığı mağduriyetler, “Türkiye’deki Darbeler, Hak İhlalleri ve Çözüm Teklifleri” adıyla kitaplaştırıldı.

Darbelerin failleri, öne sürülen gerekçeler, gerçekleşme süreçleri ve mağdurlar ele alındı.

Mağduriyetlerin giderilmesi için bir komisyon kurulması ve darbe mağduriyetlerini ele alan davalarda zaman aşımı engelinin ortadan kaldırılması önerisi sunuldu.

Hukukçu Kadınlar Derneği'nin hazırladığı kitabın tanıtımı, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısı ile yapıldı.

"Türkiye'de gerçekleştirilen tüm darbeleri ele almak istedik"

Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Figen Şaştım, kitap ve içeriği hakkında konuştu:

"Darbelerin bir bütün olduğu, birbiriyle ilintili olduğu, faillerinin üretilen darbe gerekçelerinin bir bütün ilintili olduğu gerçeğinden hareketle yalnızca 28 Şubat'ı değil de Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilen tüm darbeleri ele almak istedik.

Türkiye'de demokratik ortam hakim şu anda. Hükümet, bu tür mevzuların rehabilite ve onarılmasına son derece sıcak bakıyor. Bir çalışma yapmalısınız ve bunu ilgili makamlara iletmelisiniz diye bizi teşvik ettiler."