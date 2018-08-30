"Keloğlan Yeni Masal" 7 Eylül'de sinemalarda

Saçsız başı, pratik zekası ve iyi ahlakıyla tanındı, gönüllerde taht kurdu. Türk masalının tanınmış kahramanlarından biri o: Keloğlan

TRT ve Kültür Bakanlığı desteğiyle hazırlanan film 7 Eylül'de vizyona girecek.

Animasyon, görsel efektler ve gerçek dünya ile harmanlanarak yaratılan masalsı bir dünya ile Türk sinemasına yeni bir soluk getirecek 'Keloğlan Yeni Masal' vizyona giriyor.

Masal kahramanı "Keloğlan"ın doğayı ve hayvanları korumak adına verdiği mücadeleyi anlatan film, yenilenen yüzüyle merak uyandırıyor.

"Keloğlan" karakteriyle bu kez yeni bir isim sinemaseverlere merhaba diyor. O da 19 yaşındaki Atilla Doğukan Türkyılmaz.

“Kürkler yalnızca hayvanlara aittir” sloganıyla vizyona girmeye hazırlanan filmde Yağmur Ün, Asuman Dabak, Kaya Akkaya, Yakup Yavru ve Esvet Şahin de rol alıyor.

Filmin çekimleri, 40 mekanda, 18 günde tamamlandı.

Filmdeki yeni karakterlerden biri de Arif. Ona can veren ise Esvet Şahin.

Merakla beklenen 'Keloğlan - Yeni Masal' filmi, 7 Eylül'de sinema izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber