Uluslararası Halk Dansları Yarışması'nın şampiyonu Türkiye

Polonya'da 27 ülkenin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Zakopane Halk Dansları Yarışması'nda Anadolu Folklor Vakfı, dünya şampiyonluğu kazandı.

Anadolu Folklor Vakfı Genel Başkanı Rüştü Akar, vakfın zengin folklor kaynaklarını araştırmak ve gün yüzüne çıkarmak için 37 yıl önce kurulduğunu söyledi.

10. dünya şampiyonluğu

Vakıf kurulduğundan beri önemli projelere imza attıklarını belirten Akar, 9 kez dünya birincisi olduklarını, aldıkları son derece ile 10. dünya şampiyonluğunu elde ettiklerini vurguladı.

Akar, yarışmada Bursa kılıç-kalkan, Denizli zeybek, Tokat halayları, Burdur teke oyunları, Edirne karşılamaları ve Kırşehir yöresi halk danslarını bir konsept dahilinde sunduklarını anlattı.

Festivalde 27 ülkenin mücadele ettiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Türkiye'de 7 aylık bir kamp süreci geçirdik. Polonya'da da yarışmayı kazanmak ve şampiyonluğu ülkemize getirmek için 10 gün süreyle 40 kişi canı gönülden gayret sarf ettik. Ülkelerin kıyaslanamaz şekilde çarpıştığı yarışmada altın madalyayı alıp ülkemize getirdik. Organizasyon komitesinin ilan ettiği Türk Milli Günü'nde Türk müziğimizden eserler sunduk. Nadide el sanatlarımızdan oluşan bir sergi açtık ve ardından mantı, baklava, yaprak sarması gibi Türk mutfağının lezzetlerini binlerce kişiye tattırdık. Halka binlerce Türk bayrağı dağıttık. Finalde sahneye çıktığımızda kılıçlarımızın, kalkanlarımızın yeri göğü inleten seslerinden sonra 'Tamam bu madalya bizim oldu' dedim."

Yurt dışında 146 kez Türk bayrağını dalgalandırdılar

Akar, 2019'da Fransa Dijon'da gerçekleştirilecek olimpiyata hazırlanacaklarından da bahsetti.

Yurt dışında 146 kez Türk bayrağını dalgalandıran ekip, 16-26 Ağustos tarihlerinde Polonya'da bu yıl 50'ncisi düzenlenen yarışmada, 10 gün süreyle mücadele verdi. 32 dansçı, 7 müzisyen ve 2 yöneticiden oluşan ekip, dünya birinciliği elde ederek "Altın Balta" ödülünü kazandı.

Kaynak: AA