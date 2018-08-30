Avanos çamurundan film karakterlerinin heykellerini yapıyor

Nevşehir Avanos'da toprak çanak ustası Ali Kılınç, dünyaca ünlü filmlerin karakterlerini Avanos çamurundan yaptığı heykellerle canlandırıyor.

Kızılırmak nehri yataklarından çıkarılan çamurun çeşitli işlemlerden geçtikten sonra günlük hayatta kullanılan eşyalara dönüştürüldüğü Avanos'ta, sanatına farklı boyut kazandırmak isteyen ustalardan Ali Kılınç, film yıldızlarına Avanos çamuruyla hayat veriyor.

Yeteneği çocukluk yıllarına dayanıyor

Ünlü animasyon Buz Devri'nin yanı sıra Game of Thrones, Hobit, Yüzüklerin Efendisi gibi yapımlarda yer alan karakterlerin çamurdan heykellerini yapan Kılınç, bu sayede çocukluk hayalini de gerçekleştirmiş oluyor.

Kılınç, eğitim almadan kendi gayretiyle öğrendiği mesleğini 18 yıldır sürdürdüğünü anlattı.

Çamurdan bir şeyler yapma yeteneğinin çocukluk yıllarına dayandığını belirten Kılınç, "Çocukken oyuncağımız olmadığı için akşama kadar çamurla oynardık. Tüm oyuncaklarımızı çamurdan yapardık. Çalışa çalışa, yapa yapa, oynaya oynaya bu işi öğrendik. Genelde kendi sevdiğim şeyleri yapıyorum" dedi.

Bu mesleğe gönül verdiğini söyleyen ve hayallerini Avanos çamuruna şekil vererek somutlaştıran Kılınç, şöyle konuştu:

"Çocukken Avanos'a yerleştik ve buradaki ustaları görünce çok etkilendim. Çamura karşı çocukluktan gelen bir aşinalık vardı. Bu işten çok etkilendim ve bu mesleğe gönül verdim. Dünyaya bir daha gelsem inanın yine aynı işi yaparım. Evimizin altında kayadan oyma bir odamız vardı, orada çamura şekil vermeye başladık. Ufak tefek figürler ortaya çıkardım. Kendimi hep daha iyisi, daha farklısı diye geliştirmeye çalıştım. Yaptıklarımı insanların görmesini istedim, onun için de küçük bir atölye açtım ve sanatımı geliştirdim."

"Görenler çok beğendi"

Sanatını ilerlettikten sonra hayalini kurduğu film karakterlerinin heykellerini yapmaya başlayan Kılınç, "Acaba sevdiğim film karakterlerini yapabilir miyim diyerek başladım. Hoşuma giden şeyleri hayata geçirmeye başladım. Buz Devri'nin tüm serilerini izledim, çok hoşuma gitti. Çok güzel yapılmış bir film. Bu filmden çok etkilendim ve onun karakterlerini yaptım. Görenler çok beğendi ve teşvik etti" dedi.

Sonraki süreçte izlediği başka filmlerin karakterlerini de çamura yansıtan Kılınç, şunlardan bahsetti:

"Yaptığım eserleri müşterilerim çok beğendi ve bana fikir vermeye başladı. 'Bana bu karakteri yapabilir misin?' diye siparişler veren oldu. Hatta Game of Thrones filmindeki ejderha karakterlerini bir müşterime sipariş üzerine yaptım. Bu zamana kadar Yüzüklerin Efendisi'ndeki Elf, Michael Jackson, Titanların Savaşı filmindeki Medusa karakterini ve Hobbit filmindeki Smaug karakterinin çamurdan heykelini yapmayı başardım."

Kaynak: AA