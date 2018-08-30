Görsel şölenleriyle Çerkez kültürünü dünyaya yayıyorlar

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu Kabardinka, Çerkez kültürünü dünyaya tanıtıyor.

Çerkez kültürünün tanıtılması için 85 yıl önce kurulan Kabardinka, koreografisi kadar kıyafetleriyle de dikkat çekiyor. Savaşçı gibi giyinen erkeklerin kılıçları ve ritmik hareketlerine kadınların yöresel elbiseleriyle eşlik etmesi görsel şölen sunuyor.

Yaklaşık 300 kişiden oluşan grup, bugüne kadar dört kıtada yaklaşık 50 ülkede hem Çerkez kültürünü anlatmak hem de geleneklerini sürdürmek için gayret gösteriyor.

Kabardinka Koordinatörü İgor Atabi, 1933'te kurulan topluluğun dünyaya açılmaya devam ettiğini söyledi.

Dans ve müziğin Çerkezlerin kanında olduğunu anlatan Atabi, "Büyük olaylarımızın tamamını müzikle, dansla, şölenlerle, törenlerle ve geleneklerimizle devam ettiririz. Bizim kanımızın ve yaşayışımızın bir parçasıdır, her evde her zaman bir oyuncu olur" dedi.

"Transfer yapmıyoruz"

Yabancı dansçı transferi yapmadıklarını belirten Atabi, "Bu zamana kadar 50 ülkede gösteri yaptık. Her 10 yılda bir bütün ekip yenileniyor. Sürekli ekibi gençleştiriyoruz. Başka bir ülkeden de transfer yapmıyoruz. Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde bu profesyonel gruba girmek, gençler için dünyanın sayılı üniversitelerine girmekten daha büyük bir hedef ve ayrıcalıktır" diye konuştu

Atabi, dansta önceliğin kıyafetlerde olduğunu, her oyunun koreografisinde de bir hikaye bulunduğunu anlattı.

"Dünyanın sayılı dans gruplarından"

Koreografinin bazen bir ağıt, bazen de kutlama şeklinde olabileceğini söyleyen Atabi, koreografilerin geliştirilerek devam ettiğini söyledi.

Atabi, dünyanın sayılı dans grupları arasında olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bizim toplumumuz küçük görünmekle beraber dili, dilindeki lehçeleriyle dünyanın en zengin toplumlarından biridir. Bu gelenek ve göreneklerle toplumumuzu kontrol edebiliyoruz. Gelenek ve göreneklerimiz yaşamımızda önemli bir yer tutuyor."

Kaynak: AA