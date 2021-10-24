Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'nin bulunduğu 100 kilometrekarelik alanda toplam 12 tepe keşfedildi. Bu taş tepeler arasında en önemlilerinden biri de 12 bin yıllık Karahantepe.

Şanlıurfa'da Tek Tek Dağları Milli Parkı içinde bulunan Karahantepe'de kazı çalışmaları 2019 yılında başladı.

"T" biçiminde 250 dikilitaşın bulunduğu tepedeki kazılarla Neolitik Çağa yönelik önemli bulgulara rastlandı.

Göbeklitepe'deki dikili taşlarda hayvan figürleri dikkati çekerken, Karahantepe'de birçok insan figürü bulundu. En dikkat çekeni ise ergenliğe geçiş odasındaki insan başı.

Ana kayaya oyma tekniğiyle yapılan yuvarlak yapılarda, çeşitli ritüeller ve toplantılar için bir araya gelindiği belirlendi.

Büyük toplanma odasının etrafında her birinde çeşitli sayılarda dikilitaşların bulunduğu yaşam alanları gün yüzüne çıkarıldı. Bu alanlarda döneme ait birçok yaşam malzemesi de bulundu. Buluntuların bir kısmı Şanlıurfa Müzesinde sergileniyor.

Karahantepe ve diğer taş tepelerin de bölge turizmine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Kamera: Erkan Günay