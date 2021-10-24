Yunus Emre Enstitüsü, 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesi kapsamında dünyanın farklı noktalarında düzenlediği etkinliklerin bir yenisini Latin Amerika’da gerçekleştirdi.

Türkiye’yi kültürel diplomasi alanında temsil eden Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Cumhuriyeti Meksika Büyükelçiliği iş birliği ile Meksika’nın başkenti Meksika şehrinde "Yunus’un Nefesi Meksika’da" isimli bir konser düzenlendi.

Yunus Emre’nin ilahileri Türk ve Meksikalı müzisyenler tarafından icra edildi

Büyük şair Yunus Emre’nin sevgi ve hoşgörü mesajlarının Meksikalılarla buluşturulmasının hedeflendiği konserde Meksikalı müzisyenler Türk müziğinin en seçkin parçalarını başkent Meksika’daki Angela Peralta isimli konser alanında müzikseverlerin ilgisine sundu.

Meksikalı sanatçıların yanı sıra Türk sanatçıların performanslarının da yer aldığı konserde 15 eser Türkçe ve İspanyolca olarak seslendirildi. Ayrıca büyük Türk halk şairi ve düşünürü Yunus Emre’nin ilahileri Türk ve Meksikalı müzisyenler tarafından icra edildi.

Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının eserleri seslendirildi

Konserde Meksikalı sanatçılar, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Orhan Gencebay, Haluk Levent, Tarkan, Candan Erçetin, Barış Manço ve Şükriye Tutkun’un eserlerini seslendirdi. Ayrıca tüm dünyaca ünlü Diriliş Ertuğrul dizisinin müziği ünlü Meksikalı müzisyen Lubella Gauna tarafından yorumlandı.

Bunun yanı sıra ünlü Türk sanatçılardan Arslanbek Sultanbekov, Dolapdere Big Gang ve Serkan Çağrı’nın konsere özel hazırladıkları performanslara ait videoları müzikseverlerle paylaşıldı.

Konser sonunda çekilişle katılımcılardan bir kişiye Meksika-İstanbul gidiş-dönüş bileti hediye edildi. Ayrıca Türk kültürünü tanıtıcı hediyelerin yanı sıra 15 kişi de 1 aylık hızlandırılmış çevrimiçi Türkçe kursuna katılmaya hak kazandı.