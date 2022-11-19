Karacahisar Kalesi, Osmanlı'nın ilk fethettiği kale. Arkeologlar, Eskişehir’deki kalede yaklaşık 20 yıldır kazı çalışması yapıyor.

Bugüne kadar Osman Gazi adına burada ilk hutbenin okutulduğu zaten biliniyordu. Ancak arkeologlar şimdi Osmanlı tarihine ışık tutacak somut kalıpların peşinde.

Karacahisar Kalesi Kazı Başkanı Doç. Hasan Yılmazyaşar, kalenin, kuruluş dönemi Osmanlı arkeolojisinin Türkiye'deki tek temsilcisi olduğunu, o dönemin tarihi kaynaklarındaki önemli boşlukları, arkeolojik keşiflerle doldurduklarını söyledi.

Osmanlı’ya ait en erken bulgu

Orhan Gazi dönemine ait sikke, Osmanlı'nın kaledeki varlığına ilişkin bulunan en eski kanıt.

Tüm Osmanlı padişahlarına ait arkeolojik bulgulara ulaştıklarına dikkati çeken Doç. Yılmazyaşar, “Orhan Gazi'ye ait olan ve üzerinde 'mülki daim olsun' kelime-i tevhit yazan sikke Osmanlı'ya ait en erken bulgu" bilgisini verdi.

Bu şimdiye kadarki en önemli keşif olsa da arkeologlar için yeterli değil.

Devlet olma yolundaki ilk adımlar bu kalede atıldı

Kalenin tarihsel önemi ise Osmanlı'nın ilk fethi olmasıyla öne çıkıyor. Yılmazyaşar, kalenin birçok ilke imza attığının altını çizerek “İlk hutbenin burada okunması. İlk kadı atanması, ilk vergi burada ve kalede kurulan pazar kaynaklarda anlatılıyor" dedi.

Karacahisar Kalesi'nden elde edilecek bulgular Osmanlı'nın beylikten imparatorluğa olan yolculuğunda eksik noktaları tamamlayacak.

