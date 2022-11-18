2017 ila 2021 yıllarında ABD Başkanı olan Trump, 2020 seçimlerini Joe Biden'a kaybetmesine rağmen 15 Kasım'da yeni kampanyasını başlatmıştı.

Eski başkan, "Amerika'yı yeniden harika ve görkemli kılmak için bu akşam Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına adaylığımı açıklıyorum" demişti.

Trump'ın duyurusunun ardından, Simpsonlar'ın yapımcısı Al Jean hayranlara, komedi dizisinin olayların gidişatını bir şekilde tahmin ettiğini hatırlattı.

Jean, 2015'te YouTube'da yayımlanan "Trumpstatic Journey" başlıklı kısa bölümden bir kareyi Twitter'da paylaştı.

Bu mini Simpsonlar bölümünde Homer, eski başkanın peruğuyla "yakın bir karşılaşmanın" ardından "olağanüstü bir yolculuğa" çıkıyordu.

Bir kısımda Homer, "Trump 2024" sözleriyle donatılmış bir başkanlık kampanyası pankartının üzerinde uçarken görülüyor.

Ünlü animasyon dizisi Simpsonlar, daha önce de nokta atışı tahminleriyle birçok komplo teorisine konu olmuştu.