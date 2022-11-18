Japon yetkililer gazetecilere, füzenin Japonya'nın 200 kilometre açığına düştüğünü söyledi.

Reuters, Japon yetkililerin, füzenin ABD anakarasına ulaşmak için yeterli menzilde olduğunu söylediklerini de bildirdi.

Bu deneme, Kuzey Kore’nin ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırmaya devam etmesine karşı bir uyarı olarak daha küçük bir füze fırlatmasından bir gün sonra geldi.

Bölgede gerilim artarken, nükleer silah kapasitesini geliştirmeye çalışan Kuzey Kore bu yıl rekor sayıda füze denemesi yaptı.

Nükleer silahlardan arındırma görüşmeleri duraklayınca, Pyongyang 2017’den beri ilk kez kıtalararası balistik füze denemelerine yeniden başlamıştı.

Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada gazetecilere son füzenin 15.000 km uzaklığa kadar gidebilme kapasitesi olduğunu söyledi.

Hükümet Sözcüsü Hirokazu Matsuno, 1.000 km menzil ile yaklaşık 6.000 km yükseklikte yol aldığını ve Hokkaido'daki Oshima-Oshima adasının yaklaşık 200 kilometre batısında denize düştüğünü söyledi.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, hasar olmadığını ancak Kuzey'in tekrarlanan füze denemelerine “tahammül edilemeyeceğini” söyledi.