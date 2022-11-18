Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 01:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT ortak yapımı 'Pota' ödül aldı
TRT ortak yapımı "Pota" filmi "Minsk Uluslararası Film Festivali"nden ödül aldı.
Genç bir sporcunun basketbol tutkusunun anlatıldığı "Pota" Belarus'tan ödülle döndü.
TRT ortak yapımı film, Minsk Uluslararası Film Festivalinde gençlik kategorisinde Jüri Özel Ödülüne değer görüldü.
Senaryosunu ve yönetmenliğini Ahmet Toklu'nun üstlendiği filmde sınıflar arasındaki farklılıklar basketbol üzerinden anlatılıyor.
Dünya prömiyerini 51. Giffoni Film Festivali'nde gerçekleştiren film, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı film festivallerinde de birçok ödülün sahibi oldu.
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