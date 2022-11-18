Genç bir sporcunun basketbol tutkusunun anlatıldığı "Pota" Belarus'tan ödülle döndü.

TRT ortak yapımı film, Minsk Uluslararası Film Festivalinde gençlik kategorisinde Jüri Özel Ödülüne değer görüldü.

Senaryosunu ve yönetmenliğini Ahmet Toklu'nun üstlendiği filmde sınıflar arasındaki farklılıklar basketbol üzerinden anlatılıyor.

Dünya prömiyerini 51. Giffoni Film Festivali'nde gerçekleştiren film, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı film festivallerinde de birçok ödülün sahibi oldu.