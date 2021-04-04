''Kapıyı Açık Bırak'' belgeselinin dünya prömiyeri Washington Büyükelçiliği Rezidansı'nda yapıldı.

Irkçılığa karşı gelen Ertegün kardeşlerin hikayesini anlatan belgeselin prömiyerine, Türk ve yabancı konuklar katıldı.

Etkinlikte, Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da konuşma yaptı. Mercan konuşmasında siyahilerin ötekileştirildiği bir dönemde, Ertegün kardeşlerin hak mücadelesine verdikleri desteğin önemini vurguladı.

"Bu filmi bütün dünyada göstermek istiyorum"

Uzun metraj belgeselin yönetmenliğini Ümran Safter üstlendi.

"Ben bu filmi sadece Amerika'da değil, bütün dünyada göstermek istiyorum. İki Türk gencinin müzik vasıtasıyla neleri başardıklarını, ırk ayrımcılığının keskin duvarlarını yıkmayı nasıl başardıklarını göstermek istiyorum."

Belgesel, hem ABD'de hem de uluslararası film festivallerinde gösterime sunulacak.

1934-1944'te Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğini yapan Münir Ertegün'ün iki oğlu Ahmet ile Nesuhi, ırk ayrımcılığının yoğun olduğu dönemde siyahi caz sanatçılarına Büyükelçiliğin kapılarını açtı.

Çok sayıda siyahi cazcı Elçilikte düzenli performanslar sergiledi.

Kısa süre içinde müzik dünyasında yankı bulan süreç ırk ayrımcılığıyla mücadele noktasında hala önemli bir başarı olarak görülüyor.

