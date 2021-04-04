Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı ortaklığında ilk defa düzenlenecek "Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri” yarın çevrim içi olarak gerçekleştirilecek ve 11 Nisan’a kadar devam edecek.

Avrupa Birliği (AB) finansal desteğiyle düzenlenen etkinlik, mülteci ve göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişiminin önemi üzerine düzenlenen ilk etkinlik olması sebebiyle önemli.

7 Nisan Dünya Sağlık Günü teması olan "daha eşit ve daha sağlıklı bir dünya için hep birlikte" mesajını vurgulamak için düzenlenen çevrim içi etkinlikteki filmlere 5-11 Nisan tarihleri arasında erişilebilecek.

Seçki 7 filmden oluşuyor

Altı uzun metraj belgesel ve bir uzun metraj kurmaca filmden oluşan yedi filmlik seçki içinde Karim Ainouz'un Berlin Film Festivali’nden Amnesty ödülü ile dönen "Tempelhof Havaalanı THF", Gabrielle Brady'nin bol ödüllü "Aç Hayaletler Adası" ve Wolfgang Fischer'ın gerçek hikayelerden yola çıkarak çektiği, baş rolünde ödüllü oyuncu Susanne Wolff'un açık denizde mültecilerle dolu batmakta olan bir tekneyi gören acil servis doktorunun vermek zorunda kaldığı yaşam ve ölüm arasında gidip gelen kararları anlatan "Styx" filmi yer alıyor.

Seçkinin diğer filmleri arasında ise Dea Gjinovci'nin "Mars'ta Uyanmak", Michelle Grace Steinberg'in başkalarını iyileştirirken karşılaştıkları zorlukları aşan kişilerin yolculuklarına tanıklık ettiği "Nefes Alacak Bir Yer", Suriyeli babanın oğluyla Suriye'den Norveç'e yaptığı yolculuğu anlatan Ala'A Mohsen'in "Yeni Bir Başlangıç" ve Caroline Reucker"ın "Amal" filmi gösterilecek.

Her film için söyleşiler düzenlenecek

Çevrim içi olarak izlenebilecek filmlerin her biri için ayrıca düzenlenecek söyleşiler, film eleştirmeni Alin Taşçıyan'ın yönetiminde gerçekleşecek.

Söyleşiler, filmlerden katılımcılar, Suriyeli sağlık çalışanları, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, DSÖ Türkiye Ülke Ofisi ve Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililerin katılımıyla yapılacak.

Etkinlik, "youtube.com/worldhealthorganizationturkey" adresinden ve DSÖ Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.