İstanbul ve Üsküp fotoğrafları, Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nde buluştu

Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'ndeki ortak sergide, sanatçıların İstanbul ve Üsküp fotoğrafları sanatseverlerle buluştu.

Açılış öncesinde açıklama yapan Blazhev, 20 yıldan uzun süredir özel projelerde yer aldığını, belgesel fotoğrafçılığı yaptığını ve fotoğraf kitapları hazırladığını söyledi.

En sevdiği şehirlerden biri olan İstanbul'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Blazhev, serginin hazırlanmasına destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Blazhev sergide 2013 ila 2016 yıllarında Üsküp'te çektiği fotoğrafların yer aldığını, bu sürede bu kentte çok büyük değişiklikler olduğunu belirterek "Şehrin yüzü son yıllarda tamamen değişti. Buradaki fotoğraflar bu değişime benim tepkimin bir göstergesi." dedi.

"Fotoğraf çekmeyi en çok sevdiğim şehir İstanbul"

İstanbul'da çektiği fotoğrafları sergilenen Dolores Vukanovic ise fotoğrafa ilgisinin, çocukluktan geldiğini kaydetti.

Babasının foto muhabiri olduğunu belirten Vukanovic, "Okuldan sonra hemen onun fotoğraf stüdyosuna gider, açılar ve lensler gibi konuları öğrenirdim." diye konuştu.

Vukanovic, yaklaşık 3 senedir İstanbul'da yaşadığını ve Türkiye'yi fotoğraflarına yansıtmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Dünyanın pek çok yerinde çekimler yaptığını belirten Vukanovic, fotoğraf çekmeyi en çok sevdiği şehrin İstanbul olduğunu ifade etti.

Makedonya Kültür Merkezi Müdürü Ramadan Ramadani ise tarzları birbirine benzeyen iki fotoğraf sanatçısının çalışmalarını bir araya getirdiklerini söyledi.

Açılışın ardından sanatseverler sergiyi gezerek sanatçılarla sohbet etti.