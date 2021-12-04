Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen festival, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

"Ustalık Sınıfı" etkinliğinde konuşan Majidi, sinema hayatındaki tecrübelerini anlattı.

Festival Direktörü Faysal Soysal'ın yönetimini üstlendiği söyleşide Majidi, Tahran'ın güneyinde yaşayan orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini, çocukluğunda kendi çevresinde, ailesinde sanatla ilgilenen birinin olmadığını söyledi.

“Bizim yaşadığımız dönem sanatsal açıdan derinlikli bir dönemdi”

Majidi, henüz 12 yaşındayken tiyatro ile yakından ilgilenmeye başladığını anlattı:

"Dünyayı farklı gösterme tarzı benim yavaş yavaş dikkatimi çekti. Özellikle o yıllarda bizim aslında en yakın ilişkimiz doğa ile olan ilişkimizdi ve oradan kendimize oyunlar bulurduk. Doğrudan tabiata, ağaçlara, sokağa ilişkin oyunlarımız vardı ve şimdi çocukluğuma geri dönüp baktığımda aslında hepsi zihnimde, sinemasal anlamda geniş bir plan olarak tabiatı görüyorum. Ama şu andaki çocuklara baktığımda bunun tam tersi apartmanlarda, çok kapalı mekânlarda yaşıyorlar ve açık bir dünya pencereleri yok. Sanıyorum bizim yaşadığımız dönem sanatsal açıdan ve derinlikli düşünme açısından beni ve kendi dönemimdeki birçok yönetmeni ciddi anlamda etkilemiştir."

"Benim esas derdim kendi dünyamı, hayallerimi, kafamdakileri tasvir etmek ve yönetmek"

Sinemaya ilk kez 1989'da "Boykot" filmiyle adım attığını söyleyen Majid Majidi, sinemayı tanımak adına oyunculuğu seçtiğine değindi.

Oyunculuk alanını seçse de oyunculuğu hiç sevmediğini söyleyen Majidi, “Oyunculuk alanına çok fazla saygı gösteriyorum. Ama aslında oyunculuğu hiç sevmedim. Ben oyunculuk sanatını başından beri sevmemekle birlikte ancak bu yolla sinema dünyasına girebileceğimi biliyordum ve bu yüzden sinema dünyasını tanımak için oyunculuk, tiyatro okudum. Ama her zaman benim esas derdim, gayem kendi dünyamı, hayallerimi, kafamdakileri tasvir etmek ve aslında onları yönetmekti" dedi.

"Ortak cümleyi bulmaya çalışırken bir iz sürdüm"

Majidi şimdiye kadar 10 filmde oyuncu olarak yer aldı. Majidi, yer aldığı filmlerde de çektiği filmlerde kısa olmasına özen gösterdiğini vurguladı.

Hedefinin ve idealinin her zaman iyi bir yönetmen olmak olduğuna değinen Majidi, bu alanda başarılı olup olmadığının kararının seyirciye bağlı olduğunu hatırlattı.

Bir yönetmen ve sanatçının asıl hedefinin ortak bir cümle söylemeye çalışmak olduğunun altını çizen Majidi, “Sanatçı o cümleyi arar örneğin bir ağaç gibi. Bazen dallarına işaret eder, bazen gövdesine ama kafasında olan hep ağaçtır. Ben de aslında o ortak cümleyi bulmaya çalışırken bir iz sürdüm. O da insana hürmet ve var oluşuna dair bir anlam oluşturmaktı" dedi.

"Cennetin Çocukları için sadece 2 yıl yapımcı aradım"

Majidi, insana dair sorularının olduğunu ve filmlerinde de bu soruları cevaplamaya çalıştığını anlattı:

"Örneğin Cennetin Çocukları filminde mesela yapmaya çalıştığım bütünüyle benim dünyamdı, benim çocukluğumdu ve onları da gelecek nesillere aktarabilmek istedim. Cennetin Çocukları veya bütün filmlerim için bir noktaya işaret etmek istiyorum, herkes aslında bizim yaptığımız filmlerin çok iyi imkanlarla yapıldığını sanıyor. Halbuki durum hiç öyle değil. Biz çoğu zaman hatta her film için işe sıfırdan başladık ve sırf Cennetin Çocukları için sadece 2 yıl yapımcı aradım. Gitmediğim kapı kalmadı ve herkesin cevabı şuydu, 'bu hikayeden bir film mi çıkar?' Çok basit görerek, reddettiler. Buradaki sinemacılara diyorum, sizin de böyle bir derdiniz, idealiniz varsa sonuca ulaşmak için muazzam derecede savaş vermeniz lazım. Kolay bir iş değil."

Yönetmen, sinema sanatında en önemli noktanın senaryo olduğuna dikkati çekerek, çok film izlemenin yanı sıra hayatın da iyi bir şekilde izlenerek, toplumla yakından ilişki kurarak senaryoların yazılması gerektiğini söyledi.

Filmlerinde çoğunlukla yeni bir şeyler denemeye çalıştığını ifade eden Majidi, genellikle popüler isimlerden öte tecrübesi olmayan daha önce filmlerde rol almamış birileriyle çalışmaktan daha çok heyecan duyduğunu sözlerine ekledi.